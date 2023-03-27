بعد ستامفورد بريدج.. إفطارات جماعية في ملاعب أستون فيلا وبرايتون وويمبلي

بعدما نظم نادي تشيلسي إفطارا جماعيا للمسلمين خلال شهر رمضان الجاري، سيتكرر الأمر نفسه في عدة ملاعب أندية إنجليزية.

واستقبل ملعب ستامفورد بريدج إفطارا جماعيا يوم الأحد ليكون أول ملعب يستضيف هذا الحدث الفريد من نوعه في إنجلترا.

وقال عمر صالحة مؤسس مبادرة الخيمة الرمضانية الخيرية بإنجلترا في تصريحات لـbeIN sports: "مبادرة الإفطار الجماعي مستمرة في رمضان بملاعب آخرى غير ستامفورد بريدج".

وأضاف "سيستضيف ملعب برايتون إفطارا جماعيا وملعب أستون فيلا كذلك، وملعب ويمبلي أيضا".

حين أعلن نادي تشيلسي إقامة الإفطار الجماعي على ملعب ستامفورد بريدج ذكر أنه سيكون الحدث الأكبر في المملكة المتحدة.

وشدد تشيلسي على أن جميع المساجد وأعضاء النادي والمشجعين وأطفال المدارس المسلمين سيكونون مدعويين لحضور الإفطار برفقة طاقم عمل تشيلسي.

لكن لم يحضر الإفطار الجماعي سوى 300 شخص فقط، حرصا على تنظيم أفضل.

وأوضح النادي اللندني عبر موقعه أن الإفطار الجماعي يأتي كجزء من حملة لا للكراهية.

وأضاف أن الترويج للتسامح الديني هو أحد المجالات الرئيسية التي تركز عليها حملة لا للكراهية، مع تسليط الضوء على المهرجانات الدينية الأخرى على مدار العام التقويمي.