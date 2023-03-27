بلماضي يوضح موقفه من صيام لاعبي الجزائر في مباراة النيجر

السقا: فيوتشر بدأ مراسلة كاف قبل مباراة الجيش الملكي.. وأخفينا الأمر عن اللاعبين

بيان - الهلال: خاطبنا كاف للعب مباراة الأهلي دون جمهور.. لا نريد "بورسعيد جديدة"