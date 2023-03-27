تونس تعلن فتح أبواب مباراة الجزائر والنيجر بالمجان

الإثنين، 27 مارس 2023 - 11:59

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر أمم إفريقيا

أعلنت وزارة الرياضة التونسية فتح أبواب مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية مجانا أمام الجماهير.

ولم تتمكن دولة النيجر من استضافة المباراة بسبب عدم امتلاك ملعب بالمعايير المناسبة.

وذكرت الوزارة في بيان: "بمبادرة من رئيس الجمهورية التونسية يستضيف الملعب الأولمبي برادس مباراة النيجر والجزائر".

وأضاف البيان "يمكن للجماهير الجزائرية والنيجرية والتونسية حضور المباراة بالمجان، وذلك دعما لأواصر الأخوة والصداقة التي تجمع بلادنا بأشقاءنا الأفارقة".

الفوز سيمنح تذكرة التأهل للجزائر إذ تتصدر المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط من 3 مباريات، بفارق 5 نقاط عن الوصيفة تنزانيا.

وقلب رياض محرز قائد منتخب الجزائر الطاولة على النيجر وقاد الثعالب للفوز بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2023.

وأصبح محرز ثالث الهدافين التاريخيين لمنتخب الجزائر برصيد 29 هدفا بعد إسلام سليماني (42) وعبد الحفيظ تسفاوت (36).

المباراة شهدت مشاركة 3 أسماء للمرة الأولى بقميص الجزائر، حيث بدأ ريان أيت نوري أساسيا فيما شارك فراس شايبي وبدر الدين بوعناني كبدلاء.

الجزائر تونس النيجر
نرشح لكم
بلماضي يوضح موقفه من صيام لاعبي الجزائر في مباراة النيجر تأكد غياب أوناحي لعدة أسابيع بعثة منتخب مصر تصل مالاوي السقا: فيوتشر بدأ مراسلة كاف قبل مباراة الجيش الملكي.. وأخفينا الأمر عن اللاعبين بيان - الهلال: خاطبنا كاف للعب مباراة الأهلي دون جمهور.. لا نريد "بورسعيد جديدة" مدرب زامبيا: الآن سننتظر 5 سنوات أخرى.. كرة القدم مؤلمة وودعنا التصفيات في 15 دقيقة مؤتمر ميكالي: الآن حان وقت الحلم.. تأهلنا رغم أرضية الملعب والجماهير المهووسة سيراليون تهزم ساو تومي وتتنفس في ظهر نيجيريا.. وداكا يضع قدما لـ زامبيا في أمم إفريقيا
أخر الأخبار
الدوري السعودي - تغيير ملعب دربي الهلال والنصر.. وتعديل موعد لقاء اتحاد جدة والوحدة 14 دقيقة | السعودية
برونو يرد على رونالدو: ليس هناك هواء نقي في المنتخب.. الأجواء كانت جيدة دوما 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
هل يعود إلى سان جيرمان؟ مبابي يشيد بأداء رابيو أمام هولندا 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيلد: 7 لاعبين تسببوا في رحيل ناجليسمان عن تدريب بايرن ميونيخ 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد ستامفورد بريدج.. إفطارات جماعية في ملاعب أستون فيلا وبرايتون وويمبلي 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - عبد الجواد يتقدم 23 مركزا في التصنيف.. وعام على صدارة نوران جوهر 59 دقيقة | رياضات أخرى
بلماضي يوضح موقفه من صيام لاعبي الجزائر في مباراة النيجر ساعة | الكرة الإفريقية
تونس تعلن فتح أبواب مباراة الجزائر والنيجر بالمجان ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 الأهلي: هذه غرامة الانسحاب من كأس الرابطة.. ودرسنا الأمر جيدا 4 بيان - الهلال: خاطبنا كاف للعب مباراة الأهلي دون جمهور.. لا نريد "بورسعيد جديدة"