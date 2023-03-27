تونس تعلن فتح أبواب مباراة الجزائر والنيجر بالمجان

أعلنت وزارة الرياضة التونسية فتح أبواب مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية مجانا أمام الجماهير.

ولم تتمكن دولة النيجر من استضافة المباراة بسبب عدم امتلاك ملعب بالمعايير المناسبة.

وذكرت الوزارة في بيان: "بمبادرة من رئيس الجمهورية التونسية يستضيف الملعب الأولمبي برادس مباراة النيجر والجزائر".

وأضاف البيان "يمكن للجماهير الجزائرية والنيجرية والتونسية حضور المباراة بالمجان، وذلك دعما لأواصر الأخوة والصداقة التي تجمع بلادنا بأشقاءنا الأفارقة".

الفوز سيمنح تذكرة التأهل للجزائر إذ تتصدر المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط من 3 مباريات، بفارق 5 نقاط عن الوصيفة تنزانيا.

وقلب رياض محرز قائد منتخب الجزائر الطاولة على النيجر وقاد الثعالب للفوز بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2023.

وأصبح محرز ثالث الهدافين التاريخيين لمنتخب الجزائر برصيد 29 هدفا بعد إسلام سليماني (42) وعبد الحفيظ تسفاوت (36).

المباراة شهدت مشاركة 3 أسماء للمرة الأولى بقميص الجزائر، حيث بدأ ريان أيت نوري أساسيا فيما شارك فراس شايبي وبدر الدين بوعناني كبدلاء.