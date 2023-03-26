توتنام يعلن رحيل كونتي عن تدريب الفريق.. والكشف عن بديله

الأحد، 26 مارس 2023 - 23:37

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

أعلن نادي توتنام رحيل أنطونيو كونتي عن تدريب الفريق والاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وأشار النادي إلى أن كريستيان ستيليني مساعد كونتي السابق سيتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم وسيعاونه ريان ماسون كمساعد.

كونتي كان قد انتقد إدارة توتنام واللاعبين عقب تعادل الفريق الأخير ضد ساوثامبتون.

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وقال كونتي عقب المباراة: "كنا متقدمين 3-1 ثم استقبلنا هدفين وقام فريزر بالتصدي لبعض الفرص نحن لسنا فريق ولكن 11 لاعبا يركضون داخل الملعب، أنا أرى لاعبين أنانيين لا يريدون مساعدة بعضهم البعض ولا يكرسون قلوبهم".

وتابع "قبل اليوم كنت أحاول إخفاء الموقف وتحسينه بالكلمات حول طريقة اللعب ولكن الأمر يتمحور حو شيء واحد وهو الرغبة، نحو أسوأ حاليا مقارنة بالموسم الماضي وعندما لا تكون فريقا فلا يمكنك التطور".

وواصل "يجب أن نفهم أننا نلعب من أجل الشعار ولنجعل جماهيرنا فخورين بنا ويجب أن يكون لدينا الرغبة وإذا كان لدينا هذا فلن نخرج من كأس الاتحاد".

وأكمل "اعتدنا هنا لوقت طويل أن يكون النادي مسؤولا عن سوق الانتقالات والمدرب يكون مسؤول أيضا ولكن أين اللاعبين؟ أرى فقط 11 لاعبا يلعبون من أجل أنفسهم".

وأضاف "الأمر مشابه لما يحدث في كل موسم بغض النظر عن هوية المدرب، لقد اعتادوا هنا على عدم اللعب على أي شيء مهم ولا يريدون اللعب تحت الضغط، قصة توتنام هي وجود مالك النادي لمدة 20 عاما بدون تحقيق أي لقب".

كونتي تولى تدريب الفريق في وسط الموسم الماضي ونجح في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقاد كونتي توتنام في 76 مباراة وخلالهم حقق الفوز في 41 مباراة وتعادل في 12 وخسر 23.

دانييل ليفي رئيس توتنام تحدث عن القرار عبر موقع النادي قائلا: "يتبقى لنا 10 مباريات في الدوري الإنجليزي ويجب أن نقاتل لنحجز مقعدا في دوري الأبطال ويجب أن نتحدث جميعا لإنهاء الموسم في أفضل مكان ممكن".

كريستيان ستيليني كان قد قاد الفريق في ثلاث مباريات بالموسم الحالي أثناء غياب كونتي للعلاج وحقق خلالهم الفوز.

ويحتل توتنام حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة وبفارق نقطتين عن نيوكاسل صاحب المركز الخامس.

وكان الفريق قد أقصي من جميع البطولات الممكنة وكان آخرها الخروج من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من ميلان.

توتنام أنطونيو كونتي
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