سيراليون تهزم ساو تومي وتتنفس في ظهر نيجيريا.. وداكا يضع قدما لـ زامبيا في أمم إفريقيا

أنعش منتخب سيراليون حظوظه في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بفوزه على مضيفه ساو تومي وبرينسيبي بهدفين دون رد.

وأقيمت المباراة في ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وشهدت انتصار الفريق الضيف.

تقدّمت سيراليون بعد مرور 7 دقائق بواسطة قلب الدفاع أبو بكر سامورا الذي سجّل هدفه الدولي الأولى.

وأضاف الحسن كوروما لاعب لينينسي الإسباني الهدف الثاني في الدقيقة 28.

لترفع سيراليون رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الثالث، ويتجمّد رصيد ساو تومي وبرينسيبي عند نقطة وحيدة في قاع الجدول.

وتتصدر غينيا بيساو المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما تتواجد نيجيريا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وحققت غينيا بيساو مفاجأة مدوية بفوزها على نيجيريا في أبوجا بهدف دون رد بالجولة الثالثة.

وتستقبل غينيا بيساو نظيرتها نيجيريا غدًا الإثنين في ملعب 24 سبتمبر.

وفي منافسات المجموعة الثامنة، فازت زامبيا على مضيفتها ليسوتو بهدفين دون رد.

وأقيمت المباراة في ملعب دوبسونفيل بمدينة جوهانسبورج الجنوب إفريقية.

وسجّل باتسون داكا مهاجم ليستر سيتي ثنائية زامبيا في الدقيقتين 14 و69.

ورفع داكا رصيده إلى 11 هدفًا دوليًا في 21 مباراة خاضها مع الرصاصات النحاسية.

وعاد داكا للتسجيل بقميص زامبيا بعد غياب عام كامل، إذ يرجع هدفه الدولي الأخير إلى مارس 2022 في شباك كوت ديفوار.

ورفعت زامبيا رصيدها إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمّد رصيد ليسوتو عند نقطة وحيدة وفقدت الأمل رسميًا في التأهل إلى أمم إفريقيا.

وتحل كوت ديفوار (7 نقاط) ضيفة على جزر القُمر (3 نقاط) الثلاثاء لتحديد شكل المجموعة بعد الجولة الرابعة.

وحال فوز كوت ديفوار، سيكفي زامبيا حصْد نقطة وحيدة من آخر جولتين.