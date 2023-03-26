خبر في الجول - كاف يقرر احتساب نقاط مباراة فيوتشر وإسكو كارا لصالح الفريق المصري

الأحد، 26 مارس 2023 - 18:16

كتب : محمد عبد العظيم

فيوتشر

علم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي قرر احتساب مباراة فيوتشر واسكو كارا لصالح فيوتشر بسبب مشاركة اللاعب كانجيفي تشوشوشي بشكل مخالف وتغريم الفريق التوجولي 10 آلاف دولار.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل بين الفريقين في توجو بهدف لكل فريق.

وبذلك يرتفع رصيد فيوتشر إلى 10 نقاط في الصدارة وهو نفس رصيد الجيش الملكي ولكنه سيستمر في المركز الثاني ببفارق الأهداف عن الفريق المغربي، ويبقى إسكو كارا دون أي رضيد من النقاط.

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق بأن فيوتشر تقدم بشكوى ضد اللاعب كانجنيفي تشوشوشي الذي شارك وهو موقوف مع فريق أسكو دو كارا التوجولي ضد فيوتشر في في مباراة الفريقين بالجولة الأولى من دور المجموعات لـ الكونفدرالية الإفريقية والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وسجل أما هدف تقدم أسكو ضد فيوتشر في الدقيقة الثالثة، ثم سجل محمد فاروق هدف التعادل في الدقيقة 81.

ويطالب فيوتشر باحتساب الـ 3 نقاط لصالحه وينتظر رد كاف خلال الأيام المقبلة.

وكشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي عبر أون تايم سبورتس 1 في وقت سابق: "تقدمنا بشكوى للاتحاد الإفريقي (كاف) وربما تقلب النتيجة الأوضاع رأسا على عقب في المجموعة، وننتظر القرار".

وأضاف "ما هي الشكوى؟ اللاعبون لا يعلمون شيئا عنها، وننتظر القرار خلال يومين قبل مباراة بيراميدز المرتقبة".

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" فأن المباراة القارية الأخيرة لـ أما كانت بقميص نواذيبو الموريتاني ضد وفاق سطيف الجزائري في الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال موسم 2020-2021.

وشهدت المباراة تعرضه للطرد في الدقيقة 90 من عمر اللقاء للحصول على بطاقة صفراء ثانية.

ولم يخض أما مباراتي فريقه عقب التحول للكونفدرالية الإفريقية ضد القطن الكاميروني الموسم الماضي.

وخاض أما أول مباراة له في المسابقات الإفريقية هذا الموسم ضد فيوتشر في النسخة الحالية من الكونفدرالية الإفريقية.

وستقام مباراة فيوتشر وبيراميدز في الجولة الأخيرة في العاشرة من مساء يوم الأحد الثاني من شهر أبريل المقبل في ملعب الدفاع الجوي.

ويدير المباراة، طاقم تحكيم من السنغال بقيادة الحكم عيسى سي، ويعاونه ماليك سامبا المساعد الأول، ونوها بانجورا المساعد الثاني، وداوودا جاييه الحكم الرابع.

ويراقب اللقاء، جمال سالم من دولة ليبيا، ويراقب الحكام إينوك مولفي من جنوب أفريقيا، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان، والمنسق الأمني ذكريا ديباتي من كوت ديفوار.

فيوتشر الكونفدراليةال الإفريقية
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