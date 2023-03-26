تصفيات أمم إفريقيا - مران أخير لمنتخب مصر قبل السفر إلى مالاوي
الأحد، 26 مارس 2023 - 17:59
كتب : FilGoal
واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته عصر اليوم بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادا لمباراة مالاوي.
وتتجه بعثة منتخب مصر إلى مالاوي في الثامنة مساء اليوم، على أن يخوض الفريق تدريباته في الثالثة عصر غدا بمالاوي.
ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب غينيا.
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