تصفيات يورو 2024 - كازاخستان تقلب النتيجة على الدنمارك رغم ثنائية "هالاند الجديد"

الأحد، 26 مارس 2023 - 17:37

كتب : FilGoal

لاعبو كازاخستان يحتفلون بالفوز على الدنمارك

اقتنص منتخب كازاخستان أول ثلاث نقاط له في تصفيات يورو 2024 بالفوز على الدنمارك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم راسموس هويلوند لمنتخب الدنمارك بالهدف الأول في الدقيقة 21 من صناعة سيميوني كيير.

وعاد هويلوند -أو كما يلقب بهالاند الجديد- للتسجيل مجددا في الدقيقة 36 من عرضية ميكيل دامسجارد0.

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ابن الـ20 عاما وقع على هدفه الخامس في مباراتين بتصفيات اليورو بعد أن سجل ثلاثية ضد فنلندا في الجولة الأولى.

باهيتور زايونتدنوف بدأ رحلة عودة كازاخستان بالهدف الأول في الدقيقة 73 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 86 سجل أسخات تاجيبيرجن هدف التعادل، وقبل أن يتعافى منتخب الدنمارك من الصدمة وقع البديل أبات أمبيتوف على هدف الفوز في الدقيقة 89.

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ورغم تلقي أمبيتوف للبطاقة الحمراء في الدقيقة 96، إلا ان ذلك لم يمنع كازاخستان من اقتناص أول ثلاث نقاط في المجموعة ليتساوى مع الدنمارك وسلوفينيا وإيرلندا الشمالية برصيد ثلاث نقاط.

وتلقى منتخب الدنمارك الخسارة بعد التقدم بهدفين للمرة الأولى في تاريخه خلال مباراة رسمية.

الدنمارك كازاخستان تصفيات يورو 2024
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