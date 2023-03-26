التشكيل - تشيلويل وماديسون يعودان لـ إنجلترا.. وثلاثي البريميرليج يقود أوكرانيا في تصفيات اليورو

الأحد، 26 مارس 2023 - 16:45

كتب : FilGoal

ديكلان رايس - هاري كين

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا تشكيله لمواجهة أوكرانيا في الجولة الثانية من تصفيات يورو 2024.

ويغيب فيل فودين بسبب خضوعه لعملية جراحية بعد الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية، وريس جيمس بعد عودته لتشيلسي بسبب إصابة في "ألهامسترينج".

وتواجد الثلاثي جيمس ماديسون وبن تشيلويل وجوردان هندرسون في التشكيل الأساسي، على حساب جاك جريليش وكالفن فيليبس ولوك شاو -الغائب بسبب الطرد-الذين لعبوا المباراة الأولى أمام إيطاليا.

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وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – هاري ماجواير – بن تشيلويل

الوسط: ديكلان رايس – جوردان هندرسون – جود بيلينجهام

الهجوم: بوكايو ساكا – هاري كين – جيمس ماديسون

على الجانب الآخر، جاء تشكيل أوكرانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أناتولي تروبين

الدفاع: فيتالي مايكولينكو - ميكولا ماتفيينكو - أولكسندر سفاتوك - أولكسندر كارافييف

الوسط: تاراس ستيبانينكو - أولكسندر زينشينكو - جيورجي سوداكوف

الهجوم: ميخايلو مودريك - رومان يارموتشوك - روسلان مالينوفسكي

وانتصر منتخب إنجلترا في مباراته الأولى على إيطاليا بهدفين مقابل هدف واحد، بيما لم يلعب منتخب أوكرانيا في الجولة الأولى من التصفيات.

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