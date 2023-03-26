بعد خضوعه لعملية جراحية.. مانشستر سيتي يعلن غياب فودين عن مواجهة ليفربول

أعلن نادي مانشستر سيتي خروج لاعبه فيل فودين من معسكر منتخب إنجلترا بعد خضوعه لعملية جراحية.

وشارك فودين كبديل لمدة 12 دقيقة في فوز منتخب إنجلترا على إيطاليا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات يورو 2024.

وخضع فودين لعملية جراحية بسبب التهاب الزائدة الدودية الحاد، وسيعود إلى مانشستر من أجل التأهيل.

ولن يكون فودين لائقا لمباراة ليفربول السبت المقبل في الدوري وليس من الواضح في هذه المرحلة إلى متى سيكون غير متواجد، حسب البيان الرسمي من النادي.

وسجل فودين 13 هدفا وصنع ستة آخرين في 36 مباراة لعبها مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني للدوري الإنجليزي بفارق ثماني نقاط عن أرسنال مع مباراة أقل لرجال جوارديولا، ويستعد لموواجهة شيفيلد يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وبايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.