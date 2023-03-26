تذكرتي تعلن نفاد تذاكر مباراة الأهلي والهلال السوداني

الأحد، 26 مارس 2023 - 15:37

كتب : FilGoal

جماهير الأهلي في مباراة وفاق سطيف

أعلنت شركة تذكرتي المختصة ببيع تذاكر المباريات، نفاد تذاكر مواجهة الأهلي ضد الهلال السوداني.

ويستضيف الأهلي فريق الهلال السوداني في التاسعة من مساء السبت 1 أبريل المقبل والمقرر إقامتها على استاد القاهرة.

وكانت تذكرتي قد طرحت 50 ألف تذكرة بعد منتصف الليل.

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وتأتي الأماكن المتاحة في المدرجات لمباراة الأهلي والهلال السوداني، كالتالي:

- مدرجات درجة ثالثة يمين: 18 ألف تذكرة

- مدرجات درجة ثالثة يسار: 18 ألف تذكرة

- مدرجات الدرجة الثانية: 10500 تذكرة

- مدرجات الدرجة الأولى يسار: 2500 تذكرة

- مدرجات الدرجة الأولى يمين: 100 تذكرة مخصصة لجماهيرة الهلال السوداني

- مدرجات المقصورة الأمامية: 1000 تذكرة

- المقصورة الرئيسية: التذاكر الموسمية ومجلس إدارة الأهلي والهلال ومسؤولي الكاف ووزارة الشباب والرياضة

ورفض مجلس إدارة الأهلي خصم نسبة الدعوات في الدرجة الثالثة وتركها بالكامل للجماهير.

وسيكون الحضور بالدعوات الخاصة في مدرجات الدرجة الأولى يسار.

وسيكون الدخول عن طريق بطاقة المشجع.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

50 جنيها للدرجة الثالثة

60 جنيها للدرجة الثانية

200 جنيه للدرجة الأولى

600 جنيه للمقصورة الأمامية

وكشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي تفاصيل دخول الجماهير للمباراة كالآتي:

- المقصورة الأمامية والدرجة الأولى يمين ويسار سيكون دخولهما من باب آل رشدان

- الدرجة الثانية سيكون دخولها من الباب البحري بجوار دار المدرعات، وكذلك الدرجة الثالثة يسار

- الباب القبلي سيكون للدرجة الثالثة يمين.

- البوابات سيتم فتحها في الرابعة عصرا، وسيتم غلقها في الثامنة مساء.

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