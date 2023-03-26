بعد غلقه بسبب تهديدات أمنية.. إعادة فتح ملعب ليدز

أعاد نادي ليدز يونايتد يوم الأحد فتح ملعبه إيلاند روود بعد غلقه لمدة يومين بسبب تهديدات أمنية.

يوم الجمعة، أعلن النادي غلق ملعبه بعد توصية من الشرطة لوجود تهديد أمني.

وأفاد النادي في بيان: "نصحت شرطة غرب يوركشاير النادي بإعادة فتح ملعبنا من الآن".

وأضاف البيان "نعتذر عن أي إزعاج ونشكر الجمهور على دعمه".

وجاء التهديد الأمني للملعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس، لتبدأ الشرطة في عمليات التفتيش.

فيما ذكرت شرطة غرب يوركشاير أنها اعتقلت شابا عمره 20 عاما على صلة بالواقعة.

ويحل ليدز ضيفا على أرسنال عقب التوقف الدولي ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي مطلع أبريل.

بينما يلعب ليدز مباراته الأولى على ملعب إيلاند روود ضد نوتنجهام فورست يوم 4 أبريل، وهي مؤجلة من الجولة السابعة.