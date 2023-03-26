بعد غلقه بسبب تهديدات أمنية.. إعادة فتح ملعب ليدز
الأحد، 26 مارس 2023 - 14:37
كتب : FilGoal
أعاد نادي ليدز يونايتد يوم الأحد فتح ملعبه إيلاند روود بعد غلقه لمدة يومين بسبب تهديدات أمنية.
يوم الجمعة، أعلن النادي غلق ملعبه بعد توصية من الشرطة لوجود تهديد أمني.
وأفاد النادي في بيان: "نصحت شرطة غرب يوركشاير النادي بإعادة فتح ملعبنا من الآن".
وأضاف البيان "نعتذر عن أي إزعاج ونشكر الجمهور على دعمه".
وجاء التهديد الأمني للملعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس، لتبدأ الشرطة في عمليات التفتيش.
فيما ذكرت شرطة غرب يوركشاير أنها اعتقلت شابا عمره 20 عاما على صلة بالواقعة.
ويحل ليدز ضيفا على أرسنال عقب التوقف الدولي ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي مطلع أبريل.
بينما يلعب ليدز مباراته الأولى على ملعب إيلاند روود ضد نوتنجهام فورست يوم 4 أبريل، وهي مؤجلة من الجولة السابعة.
نرشح لكم
بعد خضوعه لعملية جراحية.. مانشستر سيتي يعلن غياب فودين عن مواجهة ليفربول ماجواير: لست في حاجة لإثبات نفسي.. أنا أفضل مدافع إنجليزي فاران: سأعتزل في يونايتد أو لانس.. وأريد تجنب ما حدث للاعبين العظماء تيلجراف: ناجلزمان يستعد لخلافة كونتي في توتنام نادي ريكسهام يكشف لـ في الجول أسباب إعادة بن فوستر لكرة القدم الاتحاد الإنجليزي يعلن إقامة حفل إفطار في ملعب ويمبلي ريان رينولدز يعيد بن فوستر من الاعتزال ويضمه لأحد أقدم أندية التاريخ غياب كلوب.. أرتيتا ينافس جوارديولا ودي زيربي على جائزة مدرب الشهر