الركراكي يطالب لاعبي المغرب بعدم الغرور بعد إسقاط البرازيل

الأحد، 26 مارس 2023 - 12:53

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

طالب وليد الركراكي مدرب منتخب المغربي لاعبيه بالتواضع وعدم الغرور بعد نجاحهم في الفوز على منتخب البرازيل وديا، واستمرار الأداء الرائع الذي ظهر في كأس العالم 2022.

وحقق منتخب أسود الأطلس أول فوز عربي على منتخب البرازيل في التاريخ، في مباراة جمعتهما بالمغرب وانتهت بالفوز 2-1.

وقال الركراكي عقب اللقاء في تصريحات للصحفيين: "ربما نعيش العصر الذهبي لكرة القدم المغربية، لكن علينا ألا نشعر بالغرور، ونحافظ على تواضعنا ونواصل العمل".

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وأضاف "انتصرنا على البرازيل، أشعر وكأنني في حلم، لقد هزمنا المنتخب الأول عالميا وبلد كرة القدم وفي شهر رمضان".

وأكمل "نريد التتويج بكأس الأمم الإفريقية المقبلة. لكن عندما نقول ذلك نجد الكثير من الناس تستخف بالأمر".

يذكر أن المنتخب المغربي ضمن تأهله إلى أمم إفريقيا 2023، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

وأتم "نحن نعمل من أجل ذلك، ونعلم جيدا أن تحقيق كأس أمم إفريقيا صعب للغاية، لأن أي منتخب سيرغب في الفوز على المغرب مستقبلا بعد ما قدمناه في الفترة الأخيرة".

وبات المغرب أيضا ثاني منتخب إفريقي يهزم راقصي السامبا، بعد الكاميرون بهدف دون رد في مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وبذلك كتبت الهزيمة الثانية على التوالي لمنتخب البرازيل أمام الفرق الإفريقية.

ولعبت البرازيل أمام المغرب مرتين قبل تلك، الأولى وديا عام 1997 وانتهت بفوز السيليساو 2-0.

والثانية في كأس العالم 1998 وانتهت بفوز البرازيل أيضا 3-0.

وكان أسود الأطلس يسعون لتسجيل الهدف الأول في التاريخ أمام البرازيل، فحققوا الفوز الأول.

وسجل سفيان بوفال في الدقيقة 29 أول أهداف المغرب في مرمى البرازيل على الإطلاق، بعد تمريرة من بلال الخنوس.

وأدرك كاسيميرو التعادل في الدقيقة 67 بتسديدة على حدود المنطقة مرت من ذراع ياسين بونو.

وفي الدقيقة 79 سجل عبد الحميد صابيري هدف الفوز بتسديدة قوية من داخل المنطقة اصطدمت بالعارضة من الداخل وسكنت المرمى.

المغرب البرازيل كأس أمم إفريقيا 2023
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