رودريجو منتقدا حكم لقاء البرازيل والمغرب: لا أبحث عن أعذار.. ولكن

الأحد، 26 مارس 2023 - 11:29

كتب : FilGoal

رودريجو - البرازيل الأولمبي - كوريا الجنوبية الأولمبي

انتقد رودريجو لاعب البرازيل حكم مباراته منتخب بلاده الودية أمام المغرب والتي خسرها السليساو بهدفين مقابل هدف.

حقق منتخب أسود الأطلس أول فوز عربي على منتخب البرازيل في التاريخ، في مباراة جمعتهما بالمغرب.

وقال رودريجو في تصريحات نشرتها شبكة راديو مونت كارلو: "لا أحب أن أتحدث كثيرا عن الحكم، لكن الأمور كانت معقدة بعض الشيء".

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وأضاف "لقد احتسب أخطاء كثيرة ضدنا عندما أردنا الضغط على المنافس، ولم يكن الأمر سهلا".

وتابع "لا أبحث عن أعذار. لكن منتخب المغرب قوي للغاية وظهر في كأس العالم 2022 بشكل رائع".

وأتم "كنا نعلم أن اللعب في المغرب سيكون صعبًا. حاولنا الفوز بهذا اللقاء لكن لم نتمكن من ذلك".

يذكر أن رودريجو هو أول لاعب يرتدي القميص رقم 10 منذ وفاة الأسطورة بيليه يوم 29 ديسمبر الماضي، في ظل غياب نيمار للإصابة.

وظهر اسم بيليه على قمصان لاعبي البرازيل تحت رقم كل منهم.

وبات المغرب أيضا ثاني منتخب إفريقي يهزم راقصي السامبا، بعد الكاميرون بهدف دون رد في مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وبذلك كتبت الهزيمة الثانية على التوالي لمنتخب البرازيل أمام الفرق الإفريقية.

ولعبت البرازيل أمام المغرب مرتين قبل تلك، الأولى وديا عام 1997 وانتهت بفوز السيليساو 2-0.

والثانية في كأس العالم 1998 وانتهت بفوز البرازيل أيضا 3-0.

وكان أسود الأطلس يسعون لتسجيل الهدف الأول في التاريخ أمام البرازيل، فحققوا الفوز الأول.

وسجل سفيان بوفال في الدقيقة 29 أول أهداف المغرب في مرمى البرازيل على الإطلاق، بعد تمريرة من بلال الخنوس.

وأدرك كاسيميرو التعادل في الدقيقة 67 بتسديدة على حدود المنطقة مرت من ذراع ياسين بونو.

وفي الدقيقة 79 سجل عبد الحميد صابيري هدف الفوز بتسديدة قوية من داخل المنطقة اصطدمت بالعارضة من الداخل وسكنت المرمى.

المغرب البرازيل رودريجو
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