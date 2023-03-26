بسبب لاعب موقوف.. في الجول يكشف تفاصيل شكوى فيوتشر لـ كاف

الأحد، 26 مارس 2023 - 02:21

كتب : أحمد الخولي

بيان فيوتشر

تقدم نادي فيوتشر بشكوى لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن مشاركة لاعب موقوف من فريق أسكو دو كارا التوجولي في مباراة الفريقين بالجولة الأولى من دور المجموعات لـ الكونفدرالية الإفريقية.

وعلم FilGoal.com بأن فيوتشر تقدم بشكوى ضد اللاعب كانجنيفي أما الذي شارك وهو موقوف ضد فيوتشر في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وسجل أما هدف تقدم أسكو ضد فيوتشر في الدقيقة الثالثة، ثم سجل محمد فاروق هدف التعادل في الدقيقة 81.

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ويطالب فيوتشر باحتساب الـ 3 نقاط لصالحه وينتظر رد كاف خلال الأيام المقبلة.

وكشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي عبر أون تايم سبورتس 1 في وقت سابق: "تقدمنا بشكوى للاتحاد الإفريقي (كاف) وربما تقلب النتيجة الأوضاع رأسا على عقب في المجموعة، وننتظر القرار".

وأضاف "ما هي الشكوى؟ اللاعبون لا يعلمون شيئا عنها، وننتظر القرار خلال يومين قبل مباراة بيراميدز المرتقبة".

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" فأن المباراة القارية الأخيرة لـ أما كانت بقميص نواذيبو الموريتاني ضد وفاق سطيف الجزائري في الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال موسم 2020-2021.

وشهدت المباراة تعرضه للطرد في الدقيقة 90 من عمر اللقاء للحصول على بطاقة صفراء ثانية.

ولم يخض أما مباراتي فريقه عقب التحول للكونفدرالية الإفريقية ضد القطن الكاميروني الموسم الماضي.

وخاض أما أول مباراة له في المسابقات الإفريقية هذا الموسم ضد فيوتشر في النسخة الحالية من الكونفدرالية الإفريقية.

وستقام مباراة فيوتشر وبيراميدز في الجولة الأخيرة في العاشرة من مساء يوم الأحد الثاني من شهر أبريل المقبل في ملعب الدفاع الجوي.

ويدير المباراة، طاقم تحكيم من السنغال بقيادة الحكم عيسى سي، ويعاونه ماليك سامبا المساعد الأول، ونوها بانجورا المساعد الثاني، وداوودا جاييه الحكم الرابع.

ويراقب اللقاء، جمال سالم من دولة ليبيا، ويراقب الحكام إينوك مولفي من جنوب أفريقيا، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان، والمنسق الأمني ذكريا ديباتي من كوت ديفوار.

يذكر أن نتيجة المباراة تحدد المتأهل الثاني عن المجموعة الثالثة إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية، رفقة الجيش الملكي المغربي الذي ضمن بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة.

ويتصدر الجيش الملكي المجموعة بـ10 نقاط يليه بيراميدز بثماني نقاط بفارق الأهداف المسجلة عن ملاحقه فيوتشر.

فيما يأتي أسكو كارا رابعا بنقطة وحيدة.

بيراميدز الكونفدرالية فيوتشر
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