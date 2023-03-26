خالد جلال: إذا توليت مهمة الزمالك سأقاتل من أجل النجاح

أوضح خالد جلال المدير الفني السابق لـ البنك الأهلي أنه سيقاتل بكل قوة من أجل النجاح حال توليه تدريب الزمالك.

وارتبط اسم خالد جلال بتدريب الزمالك عقب رحيل جوسفالدو فيريرا عن تدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

قال خالد جلال عبر أون تايم سبورتس 2: "مررت بالكثير في الزمالك ولدي موقف ثابت، احترم نفسي كثيرا والكل داخل الزمالك يعرف ذلك ولدي طموح".

وأضاف "عُرض عليّ أكثر من مرة تدريب الزمالك منها قبل نهائي كأس الكونفدرالية، واعتذرت حينها لأن المرحلة لم تكن تتطلب ذلك".

وأوضح "إذا توليت مهمة الزمالك سأقاتل من أجل النجاح وشرف لي تدريب الزمالك وسبق له أن دربته من قبل وسأكون حينها تحت أمر النادي".

وتابع "بعد تجربة البنك الأهلي انتظرت للحصول على عرض مناسب ورفضت عرضين بعد ذلك، وسبق أن اعتذرت عن تدريب المنتخب الأولمبي لاستكمال الموسم مع البنك الأهلي آنذاك".

وأتم "لا أعلم لماذا لا نثق في مصر بالمدرب المصري، لدينا تجارب سابقة مثل حسن شحاتة ورأينا وليد الركراكي مع المغرب، هناك مدربون مصريون يحتاجون للصبر والدعم والثقة".

وكان خالد جلال تسلّم قيادة البنك الأهلي الموسم قبل الماضي في فبراير 2021.

وقاد جلال البنك الأهلي منذ مجيئه على رأس الفريق في 59 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 27 وخسر 17.

ورحل جلال عن تدريب البنك الأهلي بعد مرور 5 جولات فقط من الموسم الحالي من الدوري المصري.

إذ فاز الفريق في مباراة فقط في الدوري المصري وتعادل في اثنين وخسر مثلهما آخرهم أمام إنبي.