خبر في الجول - اتجاه في الزمالك لإقالة فيريرا.. مواصفات البديل وموقف ميدو وخالد جلال

علم FilGoal.com بوجود اتجاه داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لتوجيه الشكر إلى المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا في الاجتماع المقبل.

وسيتم تحديد جلسة للتفاوض على الأمور المالية وإقامة حفل تكريم للمدرب المخضرم.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الزمالك يتجه لتعيين مدربا أجنبيا لم يسبق له العمل في مصر.

وفي هذه الحالة سيتم استبعاد أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي السابق وخالد جلال مدرب البنك الأهلي السابق.

وكان أسامة نبيه المدرب العام للزمالك قد أعلن اعتذاره عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني للفريق.

وكتب نبيه عبر حسابه على فيسبوك: "تقدم كابتن أسامه نبيه رسميآ باعتذار رسمى لمجلس إدارة نادى الزمالك عن عدم الاستمرار داخل الجهاز الفنى عقب نهاية مباراة الزمالك وبلوزداد".

رحيل نبيه هو الثاني له في الموسم الحالي عن الجهاز الفني للزمالك.

أسامة نبيه بدأ الموسم في الجهاز الفني لجوسفالدو فيريرا قبل أن يعلن رحيله في شهر يناير الماضي.

وبعد رحيل فيريرا عاد نبيه للزمالك ليتويى تدريب الفريق بشكل مؤقت قبل أن يعود للجهاز الفني كمدرب عام بعد عودة المدرب البرتغالي.

وقاد نبيه الزمالك في مباراة واحدة كمدير فني مؤقت كانت ضد فيوتشر في الجولة الـ 16 من الدوري المصري وحقق خلالها الفوز بهدفين مقابل هدف.

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد ليخرج رسميا من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 20 مباراة.