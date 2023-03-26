منتخب مصر يكرم صلاح بعد تسجيله هدفه الـ 50

كرم منتخب مصر لاعبه محمد صلاح بعد وصوله للهدف رقم 50 بقميصه في جميع البطولات.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وسجل محمد صلاح هدفا في مرمى مالاوي أمس الثلاثاء في المباراة التي انتهت بفوز مصر بهدفين دون مقابل.

واحتفل لاعبو منتخب مصر والجهاز الفني بمحمد صلاح عن طريق تجهيز قميص يحمل رقم 50 واسم صلاح.

وسجل صلاح 48 هدفا دوليا مع منتخب مصر بالإضافة إلى هدفين ضد سوازيلاند في مباراة ودية لم تحتسب ضمن مباريات الأجندة الدولية.

كما قدم منتخب مصر هدية لصلاح تحمل رقم 129 بعد وصوله لذلك العدد من الأأهداف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح الهداف التاريخي لليفريق في البطولة.

وسجل محمد صلاح هدفا لأول مرة على ملعب الدفاع الجوي خلال مسيرته، كتاسع ملعب مصري يسجل على أرضه.

وشارك صلاح في 86 مباراة مباراة دولية بقميص منتخب مصر وخلالهم سجل 48 هدفا وصنع 27.

ورفع الفوز رصيد مصر إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف غينيا بفارق الأهداف.