مباشر كأس الرابطة - فيوتشر (0) (0) طلائع الجيش.. تسديدات ناصر ماهر مستمرة
السبت، 25 مارس 2023 - 21:12
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر وطلائع الجيش في دور الـ 16 من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.
وتبدأ المباراة على ملعب بتروسبورت، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل سيلجأ الفريقان لركلات الترجيح.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.
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ق 33: تسديدة جديدة من ناصر ماهر يتألق محمد شعبان ويبعدها لركنية
ق 11: تسديدة من ناصر ماهر يبعدها الحارس لركنية.
بداية اللقاء
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