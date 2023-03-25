إطلاق اسم ليونيل ميسي على مقدر تدريبات منتخب الأرجنتين

قرر الاتحاد الأرجنتيني إطلاق اسم ليونيل ميسي على مقر تدريبات المنتخبات في إيزيزا تقديرا لما قدمه مع راقصي التانجو.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان الأرجنتين

وفاز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عاما في 18 ديسمبر الماضي.

وشهدت مواجهة بنما الودية الأخيرة على لعب مونومنتال فجر الجمعة الماضية احتفالا كبيرا لأبطال العالم في أول مباراة بعد الفوز باللقب.

وقال ليونيل ميسي أثناء الإعلان: "معرفة أن المجمع السكني سيطلق عليه اسم ليونيل أندريس ميسي شيء لطيف للغاية ومميز بسبب ما يعنيه وبسبب قيمة اللاعبين الذين مروا وسيمرون من هنا".

ومن جانبه، قال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني: "خلال عام 2017 كان علينا أن نبدأ إعادة تأسيس كرة القدم هنا ومن ضمنها كان هذا المبنى".

#Institucional El Complejo Habitacional de Ezeiza lleva el nombre del eterno Lionel Andrés Messi. ✔ Jornada histórica con la presencia de Claudio Tapia, autoridades de la casa y figuras de nuestro fútbol. 📝 https://t.co/PxM2l7uC43 pic.twitter.com/EJYDirvzCa — AFA (@afa) March 25, 2023

وأضاف "سيتكون المنزل الجديد للمنتخبات من ثلاثة طوابق من الغرف الفندقية ومركز تدريب عالي الأداء ووسائل الراحة وغرف الاستشفاء ومركز تدريب".

وواصل "نحن نعيش يوما تاريخيا في منزلنا والذي اعتبارا من اليوم سيتم تغيير اسمه إلى ليونيل أندريس ميسي تكريما لأفضل لاعب في العالم".

وأتم "أريد أن أشكر جميع القادة واللاعبين والموظفين في الاتحاد الأرجنتيني على وجودهم معنا مرة أخرى".