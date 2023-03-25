استعدادا لمواجهة الهلال.. ياسر إبراهيم يعود لمران الأهلي ومشاركة جزئية لمتولي

السبت، 25 مارس 2023 - 17:28

كتب : حسام نور الدين

ياسر إبراهيم يعود لمران الأهلي

انتظم ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في التدريبات الجماعية والتي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعافى ياسر إبراهيم تعافى من آثار إصابته الأخيرة بكدمة في الساق وانتظم في المران الجماعي اليوم بشكل كامل بعد فحص طبي إثر انتهاء برنامجه التأهيلي.

وعاد محمود متولي للتواجد في تدريبات الفريق الجماعية بشكل جزئي تمهيدا للمشاركة بشكل كامل، حسب تأكيدات أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي.

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وواصل الفريق الأول تدريباته عصر اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة للاستعداد لمواجهة فريق الهلال السوداني.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية بالكرة، ضمن فقرات المران، وذلك تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويسعى كولر لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا في إطار البرنامج التدريبي الذي حدده بعد انتهاء الراحة السلبية..

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 1 إبريل المقبل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويحضر اللقاء 50 ألف مشجع.

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وخاطب النادي الأهلي في وقت سابق محمود توفيق وزير الداخلية، للموافقة على حضور جماهيري بالسعة الكاملة في استاد القاهرة لمباراة الهلال السوداني.

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

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-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.

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