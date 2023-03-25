مؤتمر مدرب زامبيا: يمكننا تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول أمام مصر في هذه الحالة

شدد أوزوالد موتابا المدير الفني لمنتخب زامبيا الأولمبي أن فريقه سيدخل المباراة أمام مصر برغبة كبيرة في الفوز، مشيرا إلى أنه يمكنهم تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول كما سجل الفراعنة ثنائية في آخر 15 دقيقة من مواجهة الذهاب.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة زامبيا غدا الأحد فى إياب الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال أوزوالد موتابا في المؤتمر الصحفي: "بالطبع نتوقع مباراة صعبة ولن تكون مباراة سهلة لكننا نريد التأهل والفريق لديه الرغبة".

وأضاف "إذا تمكنا من الحصول على إيجابيات من مباراة الذهاب التي لعبناها في مصر فيمكننا أن نرى أن لدينا فرصا متساوية للتسجيل ودافعنا بقوة لمدة ثلاثة أرباع المباراة حتى الربع الأخير عندما سمحنا بالتمريرات العرضية من منطقة الجزاء التي استقبلناها. لكنني أعتقد أننا مستعدون لتقديم كل ما لدينا".

وواصل "نحن نلعب على أرضنا بالطبع مع وجود اللاعب رقم 12 من حولنا لتقديم الدعم المعنوي للأولاد وأعتقد أنه سيرفع اللاعبين لتقديم أداء أفضل بكثير وإذا تمكنا من التسجيل في الدقائق الـ 15 الأولى فهذا يعني استمرار التنافس".

وتابع "لقد سجلوا هدفين في آخر 15 دقيقة ، يمكننا تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول وفي كرة القدم هذه الأمور ممكنة ورأينا هذه الأشياء تحدث لذا لن نقول إن ذلك لا يمكن أن يحدث".

واستطرد "لكي نفوز، لا نحتاج إلى تسجيل ثلاثة أهداف في بعض الأحيان. يمكننا تسجيل هدفين وهذا يدفعنا إلى مكان ما، يمكننا تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف، كرة القدم تدور حول الضغط والطريقة التي تتعامل بها معه".

وأردف "لن نكون عاطفيين في الطريقة التي سنلعب بها ولن نضغط على أنفسنا في الثلث الأخير عندما يتعلق الأمر بالتحولات الهجومية".

وأتم "سنفتقد تشابالا وتشيسالا بسبب الإيقاف ولكن لدينا من سيعوضهما خاصة في خط الوسط. سنقدم كل ما لدينا".

وكان المنتخب الأولمبي قد فاز على زامبيا بهدفين دون فى لقاء الذهاب بالقاهرة سجلهما إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف.

ويتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى كأس الأمم بالمغرب، وهى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل مباشرة إلى أولمبياد باريس، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا فى ملحق الأولمبياد.