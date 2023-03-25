تقرير مغربي: الركراكي سيواجه البرازيل بدون مفاجآت

السبت، 25 مارس 2023 - 15:37

كتب : FilGoal

وليد الركراكي - أشرف حكيمي - المغرب

سيخوض منتخب المغرب مباراة البرازيل بدون مفاجآت في تشكيل الفريق .

ويحل منتخب البرازيل ضيفا على نظيره المغربي السبت على أرضية الملعب طنجة الكبير في مباراة دولية ودية.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن الركراكي سيدخل مباراة البرازيل بنفس التشكيلة التي اعتمد عليها خلال معظم مباريات كأس العالم 2022.

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وأوضحت التقارير أن الركراكي كان يدرس الدفع بلاعب جديد في الجهة اليمنى ولكنه تراجع بعد تعافي أشرف حكيمي ومشاركته في التدريبات الأخيرة.

وسيلعب منتخب المغرب أمام البرازيل وفقا للصحيفة المغربية بالتشكيل التالي:

حارس: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي - رومان سايس - نايف أكرد - نصير مزراوي

الوسط: سفيان أمرابط – عبد الحميد صبيري – عز الدين أوناحي

الهجوم: سفيان بوفال - يوسف النصيري - حكيم زياش.

وكان منتخب المغرب حل رابعا في كأس العالم 2022 كأول فريق إفريقي وعربي يحقق ذلك الإنجاز.

ويستعد منتخب المغرب لملاقاة البرازيل وبيرو في مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي الحالي.

موعد مباراة البرازيل والمغرب

يستضيف منتخب المغرب نظيره البرازيلي على ملعب طنجة الكبير.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

وتنقل المباراة عبر قناة الرياضية المغربية.

منتخب البرازيل منتخب المغرب
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