تصفيات أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر مع مالاوي.. القنوات الناقلة

السبت، 25 مارس 2023 - 15:24

كتب : FilGoal

منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وانتصر الفراعنة على مالاوي بهدفين دون مقابل أحرزهما محمد صلاح وعمر مرموش في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من المجموعات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب غينيا.

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ويحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وفاز منتخب مصر على غينيا في الجولة الأولى من التصفيات بهدف دون مقابل، ثم خسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر، فاز منتخب مالاوي على إثيوبيا بهدفين مقابل هدف واحد، ثم خسر أمام غينيا بهدف دون رد.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري.

ويلعب اللقاء على ملعب بينجو الدولي.

وتبدأ المباراة في الثالثة عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

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وتضم قائمة الفراعنة 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) - محمد هاني (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - هشام صلاح (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد عبد المنعم (الأهلي).

الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - إمام عاشور (ميتيلاند الدنماركي) - محمود حمادة (فاركو) - مروان عطية (الأهلي) - أحمد عبد القادر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز).

الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) -عمر مرموش (فولفسبورج الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - محمود كهربا (الأهلي).

موعد مباراة مصر منتخب مصر تصفيات أمم إفريقيا
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