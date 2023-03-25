مرتجي: أبو ريدة "شاري دماغه".. وأشعر أن من يدير اتحاد الكرة ليس مسؤوليه

يؤمن خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي أن هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الإفريقي "كاف" والدولي "فيفا" يفضل الابتعاد عما له علاقة بالكرة المصرية.

وتحدث مرتجي عبر إذاعة "الشباب والرياضة" قائلا: "رأيي أداء أبو ريدة؟ لا أريد التحدث عن أبو ريدة لأنه هو أفضل شخص يتحدث عن نفسه فهو رجل يدير الكرة العالمية ولكن الفترة الأخيرة أعتبر أنه "شاري دماغه" هكذا أعتقد".

وواصل "أتخيل أنه كان يتمنى أن يكون رئيس اتحاد الكرة وهو يستحق ولكن لسبب ما لم يوفق في الأمر وبعدها فضل الابتعاد".

واستدرك "ولكن يقابلنا جيدا في أي محفل دولي".

وأكمل مرتجي "كنا نعتب عليه فيما حدث في أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد ولكنه أوضح أنه لم يكن مسؤولا عن الأمر".

وبسؤله من يتحمل المسؤولية أجاب مرتجي بحسم "اتحاد الكرة بنسبة 100% بلا شك".

وشدد "ولكن ما حدث قد حدث وأتمنى أن نتعلم من الدروس الماضية وأن من يدير اتحاد الكرة أن يكون على قدر المسؤولية ويديره على فكره الشخصي".

وأردف "ما أعنيه أن من يدير الاتحاد يديره من أجل الكرة فقط، أشعر أن من يدير اتحاد الكرة ليس اتحاد الكرة".

وسئل مرتجي هل يشعر أن اتحاد الكرة يدار من خارجه أجاب "الله أعلم، لكن أتمنى ألا يملي أحد القرارات على أي شخص".

وكان الأهلي واجه الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 في ملعب محمد الخامس بالمغرب واعترض الأول بداعي أنه يجب أن يكون اللقاء على ملعب محايد.

وظهر وقتها أزمة أن كاف أرسل للاتحادات المحلية خطابات يبلغهم فيهم لو أرادوا التقدم بطلب استضافة النهائي وهو ما لم يحدث من اتحاد الكرة المصري ليحمله الأهلي مسؤولية ما حدث.

وخسر الأهلي النهائي آنذاك بهدفين دون رد.