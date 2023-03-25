خبر في الجول – سعر مقترح لتذكرة الدرجة الثالثة للقاء الأهلي والهلال.. واجتماع حاسم

السبت، 25 مارس 2023 - 12:50

كتب : أحمد الخولي

جماهير الأهلي في استاد السلام

تعقد لجنة المباريات داخل النادي الأهلي اجتماعا هاما اليوم السبت مع شركتي تذكرتي واستادات من أجل تنسيق كافة الأمور المتعلقة بحضور مباراة المارد الأحمر ضد الهلال.

وحسبما علم FilGoal.com فإن السعر المقترح للقاء الأهلي والهلال هو 50 جنيها ومن المقرر تحديد كافة التفاصيل خلال اجتماع اليوم.

ومن المقرر الإعلان عن كافة التفاصيل بشكل رسمي غدا الأحد.

أخبار متعلقة:
تيلجراف: ناجلزمان يستعد لخلافة كونتي في توتنام حكاية هشام صلاح صاحب "قوة أبو الدهب وإصرار أحمد فتحي".. ورهان أنقذ مسيرته جاريدو في مأزق قبل دربي الوداد والرجاء

وستقوم لجنة المباريات في الأهلي التي تضم كل من العامري فاروق نائب الرئيس وخالد مرتجي أمين الصندوق ومحمد سراج الدين ومهند مجدي ومحمد الجارحي أعضاء الإدارة بتنفيذ حملة "فرصتك بين إيديك" استعدادا لذلك اللقاء.

وتهدف تلك الحملة إلى توعية الجماهير للظهور بأفضل شكل في مواجهة الهلال واعتبارها بمثابة بروفة لعودة السعة الكاملة للحضور الجماهيري في الملاعب المصرية مجددا.

وكان الأهلي أعلن قبل عدة أيام موافقة سلطات الأمن على حضور 50 ألف متفرج لمباراته ضد الهلال التي تقام في الأول من شهر أبريل المقبل.

ويستضيف الأهلي منافسه الهلال في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدف دون رد أو فارق هدفين ليتأهل لربع النهائي ويقصي الفريق السوداني.

الأهلي الهلال دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
جاريدو في مأزق قبل دربي الوداد والرجاء خبر في الجول - اجتماع حاسم يفصل البدري عن تولي مهمة الصفاقسي فنيا مدير منتخب مصر: لا إصابات بعد مباراة مالاوي.. وهذا موعد السفر مؤتمر الركراكي: مباراة البرازيل فرصة لإثبات قدراتنا.. ولن أخاطر بحكيمي تصفيات أمم إفريقيا - ديانج وبلاتي توريه ينتصران في مشاركة كاملة مع مالي وبوركينا فاسو ماني يقود السنغال للفوز على موزمبيق بخماسية.. ونامبيا تفرض التعادل على الكاميرون تصفيات أمم إفريقيا - هدف مشترك بين معلول والجزيري.. تونس تتغلب على ليبيا بثلاثية تقرير مغربي: حكيمي جاهز لقيادة أسود أطلس أمام البرازيل
أخر الأخبار
تقرير فرنسي: ثلاثي الوسط يرحل عن سان جيرمان 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – سعر مقترح لتذكرة الدرجة الثالثة للقاء الأهلي والهلال.. واجتماع حاسم 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
تيلجراف: ناجلزمان يستعد لخلافة كونتي في توتنام ساعة | الكرة الأوروبية
حكاية هشام صلاح صاحب "قوة أبو الدهب وإصرار أحمد فتحي".. ورهان أنقذ مسيرته ساعة | حكايات في الجول
جاريدو في مأزق قبل دربي الوداد والرجاء ساعة | الكرة الإفريقية
للمرة الأولى.. المنتخب السعودي للسيدات يدخل تصنيف فيفا 2 ساعة | السعودية
الدرجة الثانية – استقالة عبد اللطيف الدوماني من بروكسي 2 ساعة | الدرجة الثانية
مواعيد مباريات اليوم السبت 25-3-2023..كأس الرابطة والمغرب أمام البرازيل وتصفيات أوروبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 الأهلي: هذه غرامة الانسحاب من كأس الرابطة.. ودرسنا الأمر جيدا 4 انتهت كرة يد - الأهلي (23) - (31) الزمالك