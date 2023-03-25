جاريدو في مأزق قبل دربي الوداد والرجاء

وجد الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الوداد نفسه في مأزق حقيقي قبل مواجهة الرجاء في دربي المغرب.

وتأكد غياب الحارس الدولي المغربي أحمد رضا التكناوتي عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الرجاء.

وأعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب استبعاد حارس الوداد من معسكر منتخب بلاده تحضيرا لمواجهة البرازيل.

وكشف الركراكي عن تعرض التكناوتي لإصابة قوية في الركبة قد تبعده عن الملاعب لمدة شهرين.

ويحل منتخب البرازيل ضيفا على نظيره المغربي السبت على أرضية الملعب طنجة الكبير في مباراة دولية ودية.

ويعد التكناوتي أحد العناصر المؤثرة التي يعول عليها جاريدو خاصة قبل مباراة الرجاء وكذلك منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الوداد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 42 نقطة بفارق أقل نقطتين عن الجيش الملكي متصدر الترتيب برصيد 44 نقطة.

فيما يتواجد الرجاء في المركز الرابع برصيد 33 نقطة جمعهم خلال 20 جولة في الموسم الحالي.

موعد مباراة البرازيل والمغرب

يستضيف منتخب المغرب نظيره البرازيلي على ملعب طنجة الكبير.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

وتنقل المباراة عبر قناة الرياضية المغربية.