تصفيات أمم إفريقيا - ديانج وبلاتي توريه ينتصران في مشاركة كاملة مع مالي وبوركينا فاسو

شارك أليو ديانج لاعب الأهلي في فوز مالي على جامبيا، وبلاتي توريه لاعب بيراميدز في الفوز على توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وبدأ أليو ديانج في خط وسط مالي خلال الانتصار على جامبيا بهدفين دون رد لحساب المجموعة السابعة.

وتقدم منتخب مالي مبكرا بهدف كاموري دومبيا في الدقيقة الثالثة.

وشارك ديانج في المباراة كاملة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع سجل أداما تراوري هدف مالي الثاني من علامة الجزاء معززا النتيجة والانتصار.

وعزز منتخب مالي من حظوظه في التأهل بعدما ارتفع رصيد النسور لـ 9 نقاط بفارق 6 نقاط عن منافسه الثلاثة.

ويحتل منتخب جنوب السودان ثم الكونغو ثم جامبيا المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منتخب.

وبدأ بلاتي توريه أساسيا في المباراة وخاضها كاملة وساهم في الفوز بنتيجة 1-0 على حساب توجو.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق البديل عبدول تابسوبا قبل 3 دقائق على نهاية اللقاء.

وأطلق لاعب وسط بيراميدز 8 تمريرات طولية صحيحة من أصل 9، وكذلك مرر تمريرة مفتاحية واحدة.

وعزز منتخب بوركينا صدارته لترتيب المجموعة الثانية، بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط ويحتاج لفوز واحد على الأقل لحسم تأهله الرسمي للنهائيات القارية.

ويحتل منتخب كاب فيردي المركز الثاني برصيد 4 نقاط ثم إسواتيني المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل منتخب توجو الترتيب بنقطة واحدة.