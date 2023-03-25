ماني يقود السنغال للفوز على موزمبيق بخماسية.. ونامبيا تفرض التعادل على الكاميرون

سجل ساديو ماني هدفا في فوز منتخب بلاده العريض على حساب موزمبيق.

وفاز منتخب السنغال على موزمبيق بنتيجة 5-1 ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وأحرز ساديو ماني ويوسف سبالي وبولاي ديا وإيليمان ندياي وحبيب ديالو أهداف السنغال، فيما سجل جيلدو فيلانكولوس هدف موزمبيق الوحيد.

المباراة شهدت ظهور ماني للمرة الأولى بقميص منتخب السنغال منذ غيابه عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

وأجرى ماني عملية جراحية قبل انطلاق منافسات كأس العالم بقطر حرمته من المشاركة مع منتخب بلاده الذي ودع المسابقة من ثمن النهائي.

الفوز رفع رصيد منتخب السنغال إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة من 3 مباريات.

فيما توقف رصيد موزمبيق عند 4 نقاط في المركز الثاني،.

وبأتي منتخب روندا في المركز الثالث برصيد نقطتين ثم بنين بنقطة وحيدة بعدما تعادل الفريقين ضمن الجولة ذاتها.

تعادل الكاميرون

في المقابل فرض منتخب نامبيا نتيجة التعادل على نظيره الكاميرون بهدف لكل فريق ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل بيتر شالولايل هدف التقدم لمنتخب نامبيا عند الدقيقة 26 قبل أن يعدل كيفين ميشيل كيمين للكاميرون عند الدقيقة 72.

ورفع الكاميرون رصيده إلى 4 نقاط يليه نامبيا برصيد نقطتين، ثم بورندي بنقطة وحيدة وأخيرا منتخب كينيا بدون نقاط.