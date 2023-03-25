تصفيات أمم إفريقيا - هدف مشترك بين معلول والجزيري.. تونس تتغلب على ليبيا بثلاثية

السبت، 25 مارس 2023 - 00:45

كتب : FilGoal

الجزيري ومعلول

تغلب منتخب تونس على ضيفه منتخب ليبيا بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

الهدف الأول فأتى بتوقيع يوسف مساكني في الدقيقة 12.

أما الهدف الثاني فأتى مشتركا بين ثنائي الأهلي والزمالك، حيث تحصل سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض على ركلة جزاء.

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وسجل منها علي معلول ظهير الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وحل هيثم جويني بدلا من سيف الدين الجزيري في الدقيقة 65، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 86.

ويلعب منتخبا تونس وليبيا في المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويتواجد معهما غينيا الاستوائية وبوتسوانا.

علي معلول يزيد من متاعب المنتخب الليبي (2-0) 🥅⚽️#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا #تونس #ليبيا pic.twitter.com/wY7MCBtsYB

وبذلك يتصدر منتخب تونس المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب غينيا الاستوائية برصيد 6 نقاط، ثم منتخب ليبيا ثالثا بـ 3 نقاط، ويتذيل منتخب بوتسوانا المجموعة بنقطة وحيدة.

وتغلب منتخب غينيا الاستوائية على بوتسوانا بهدفين دون رد.

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