مجموعة مصر - الصدارة للفراعنة.. غينيا تسقط إثيوبيا بهدفين

السبت، 25 مارس 2023 - 00:30

كتب : FilGoal

هدف مصر أمام غينيا

تغلب منتخب غينيا على ضيفه إثيوبيا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

سجل فرانسوا كامانو الهدف الأول لغينيا في الدقيقة 39.

وبدأت اللعبة بتشتيت خاطئ للكرة من دفاع مالاوي لتصل الكرة إلى كوروما موريبا فيمررها إلى كامانو ليسجل الأخير ببراعة.

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وبين شوطي اللقاء حل أوميد أوكري بدلا من بينيام بيلاي في صفوف إثيوبيا.

أوكري هو لاعب سابق لأندية الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي وسموحة وأسوان في الدوري المصري، ويلعب في صفوف السويق العماني حاليا.

وفي الدقيقة 73 سجل محمد بايو الهدف الثاني لغينيا بعد تمريرة من إيسياجا سيلا.

ويتواجد منتخبا غينيا وإثيوبيا في المجموعة مع مصر ومالاوي.

وتغلب منتخب مصر على مالاوي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة.

بذلك يرفع منتخب غينيا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن مصر المتصدر.

فيما تراجع منتخب إثيوبيا إلى المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة عن مالاوي الثالث.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام إثيوبيا في الجولة الثانية 2-0، فيما فاز على غينيا 1-0 في الجولة الأولى.

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