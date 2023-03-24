ركلة جزاء تونسية بين الزمالك والأهلي.. الجزيري يحصل عليها ومعلول يسجلها

الجمعة، 24 مارس 2023 - 23:02

كتب : FilGoal

الجزيري ومعلول

هدف مشترك بين الأهلي والزمالك وقع في مباراة تونس أمام ليبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وتحصل سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على ركلة جزاء أمام ليبيا.

الركلة سجلها علي معلول ظهير الأهلي في الدقيقة 21 ليمنح نسور قرطاج الهدف الثاني.

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أما الهدف الأول فأتى بتوقيع يوسف مساكني في الدقيقة 12.

ويلعب منتخبا تونس وليبيا في المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويتواجد معهما غينيا الاستوائية وبوتسوانا.

وقبل هذه المباراة كانت الصدارة تونسية بـ 4 نقاط، يليها غينيا وليبيا بـ 3 نقاط، ثم بوتسوانا بنقطة وحيدة.

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