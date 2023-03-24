مباشر مجموعة مصر - غينيا (2) - (0) إثيوبيا.. ثاني الأهداف

الجمعة، 24 مارس 2023 - 22:30

كتب : FilGoal

منتخب إثيوبيا أمم إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غينيا ضد إثيوبيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويتواجد منتخبا غينيا وإثيوبيا في المجموعة مع مصر ومالاوي.

وتغلب منتخب مصر على مالاوي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام إثيوبيا في الجولة الثانية 2-0، فيما فاز على غينيا 1-0 في الجولة الأولى.

ترتيب المجموعة الحالي:

1- مصر 6 نقاط (+1)

2- إثيوبيا 3 نقاط (+1)

3- غينيا 3 نقاط (0)

4- مالاوي 3 نقاط (-2)

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ق 73 جووووول محمد بايو يسجل الهدف الثاني لغينيا بعد تمريرة من إيسياجا سيلا

ق 60 النتيجة 1-0 لصالح غينيا بعد مرور الساعة الأولى

ق 46 نزول أوميد أوكري لاعب الاتحاد والإنتاج الحربي وسموحة وأسوان السابق، والسويق العماني الحالي، بدلا من بينيام بيلاي

استراحة

ق 39 جوووووول فرانسوا كامانو يسجل الهدف الأول لغينيا.. تشتيت خاطئ للكرة من دفاع مالاوي لتصل الكرة إلى كوروما موريبا فيمررها إلى كامانو ليسجل الأخير ببراعة

ق 30 محاولات قليلة والنتيجة لا تزال التعادل السلبي

ق 15 مرور ربع ساعة هادئة بتعادل سلبي

بداية المباراة

إثيوبيا منتخب إثيوبيا مجموعة مصر منتخب غينيا تصفيات أمم إفريقيا
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