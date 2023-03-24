تشكيل تونس – معلول والجزيري أساسيان أمام ليبيا

الجمعة، 24 مارس 2023 - 22:24

كتب : FilGoal

علي معلول - تونس - فرنسا

يبدأ سيف الدين الجزيري وعلي معلول لاعبا الزمالك والأهلي، كأساسيين أمام ليبيا.

أعلن جلال قادري مدرب تونس، تشكيل فريقه لمواجهة ليبيا بعد قليل.

وشهد تشكيل تونس البدء بـ علي معلول ظهير أيسر الأهلي كأساسي.

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من جهة أخرى، يبدأ سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك كأساسي أيضا في المباراة.

وجاء تشكيل تونس كالتالي:

حارس: أيمن دحمان.

الدفاع: وجدي كشريدة – ياسين مرياح – منتصر طالبي – علي معلول.

الوسط: عيسى العيدوني – إلياس سخيري.

أمامهما: فراس بن العربي – جنبعل مجبري – يوسف لمساكني.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويحتل منتخب تونس المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وخلف غينيا الإستوائية المتقدمة حاليا على بوتسوانا بهدف، فيما تحتل ليبيا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

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