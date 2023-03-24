انتهت تصفيات أمم إفريقيا - مصر (2) (0) مالاوي.. فوز جديد لـ فيتوريا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ومالاوي في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي غدا الجمعة في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية.

ويتساوى جميع المنتخبات في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 87: مشاركة كهربا ومروان عطية بدلا من زيزو ومصطفى محمد

ق 85: العارضة تمنع الهدف الثالث من رأسية مصطفى محمد ومتابعة صلاح تأتي سهلة في يد الحارس.

ق 68: مشاركة إمام عاشور بدلا من محمود حمادة.

ق 67: عرضية من محمد هاني من الجهة اليمنى ورأسية مرموش تأتي في يد الحارس

ق 60: فرص غير مكتملة لمنتخب مصر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووووووول الثاااااااني.. تسديدة مرموش ترتطم بقدم تشارلز بيترو وتسكن الشباك ساقطة من فوق الحارس.

ق 33: بينية طولية من حجازي صوب مرموش داخل منطقة الجزاء ينفرد على إثرها مرموش لكن تسديدته بعيدة عن المرمى.

ق 21: جووووووووول أووووووووووووول.. محمد صلاح يطلق تمريرة طولية لمحمد حمدي الذي يمرر كرة أرضية سددها صلاح في الشباك.

ق 12: ركنية من مرموش ورأسية مصطفى محمد لكن تمر بعيدة عن القائم الأيسر لحارس مالاوي

ق 9: فرصة بـ 3 أرواح لمنتخب مصر.. مصطفى محمد يسدد مرتين من داخل منطقة الجزاء والدفاع والحارس يشتت، ثم زيزو لكن الدفاع يبعد الكرة خارج المنطقة

ق 8: ركلة ثابتة نفذها زيزو ورأسية محمد عبد المنعم ترتطم بالعارضة العلوية لمرمى مالاوي

ق 3: بداية سريعة لمنتخب مصر.. تسديدة قوية من مصطفى محمد تمر أعلى العارضة.

بداية اللقاء