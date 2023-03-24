تشكيل مالاوي - مارينيكا يعتمد على ثنائي هجومي أمام مصر

الجمعة، 24 مارس 2023 - 20:47

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي مالاوي بهدف جابادينيو ماهانجو في المغرب

أعلن ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب مالاوي تشكيل فريقه لمواجهة مصر في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي غدا الجمعة في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية.

وسيعوض تشارلز بيترو غياب ستانلي سعودي في مركز الظهير الأيمن.

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ويشغل جون باندا قائد المنتخب مركز صانع الألعاب.

وجاء تشكيل مالاوي:

حراسة المرمى: تشارلز ثوم

الدفاع: تشارلز بيترو – دينيس تشيمبيزي – لورانس تشيزيا – جوميزجاني شيروا

الوسط: ميسيوم ماهوني - شيكوتي شيروا – جون باندا - فرانسيسكو مادينجا

الهجوم: فرانك جابادينيو - كوهدا ميبا

وتتساوى جميع المنتخبات في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بواقع انتصار لكل فريق من مباراتين.

وتفوق منتخب مصر على غينيا في الجولة الأولى بهدف دون رد، وخسر في الجولة الثانية ضد إثيوبيا.

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