تصفيات أمم إفريقيا – كوت ديفوار تهزم جُزر القُمر وتتصدر المجموعة

انتزع منتخب كوت ديفوار صدارة الثامنة من تصفيات كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على جُزر القُمر.

وفازت كوت ديفوار على جُزر القُمر بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب بواكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

كوت ديفوار تقدمت في الدقيقة الـ29 عن طريق كريستيان كوامي بعد عرضية من إبراهيم سانجاري، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

وفي شوط المباراة الثاني، أضاف سيباستيان هالير الهدف الثاني في الدقيقة الـ61 برأسية رائعة.

إريك بايلي أنهى المباراة بهدف ثالث في الدقيقة الـ89 بعد عرضية من غيسليان كونان.

وفي الدقيقة الـ93، سجلت جُزر القُمر هدف الشرف عن طريق إبراهيم يوسف بعد عرضية أرضية، قابلها بلمسة في المرمى، لينتهي اللقاء بفوز كوت ديفوار على جُزر القُمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد كوت ديفوار إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد جُزر القُمر عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، خلف زامبيا صاحبة المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وتلعب جُزر القُمر مع كوت ديفوار مجددا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات.