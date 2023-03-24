تصفيات أمم إفريقيا – مفاجأة كبرى بصافرة مصرية.. غينيا بيساو تهزم نيجيريا وتنتزع الصدارة من أبوجا

في أبوجا وبصافرة تحكيم مصرية، فجرت غينيا بيساو مفاجأة كبرى وفازت على نيجريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وفازت غينيا بيساو على نيجيريا بهدف مقابل لا شيء على ملعب أبوجا الوطني، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

المباراة كانت بإدارة تحكيمية مصرية من محمود البنا، والذي أدار المباراة بنجاح.

سجلت غينيا بيساو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ29 عن طريق ماما بالدي.

الفوز رفع رصيد غينيا بيساو إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات، فيما تجمد رصيد نيجيريا عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وكانت سيراليون لحسام نفس المجموعة، قد تعادلت مع ساو تومي وبرينسيبي بهدفين لكل فريق أول أمس الأربعاء.

وتلعب نيجيريا مع غينيا بيساو مجددا يوم الإثنين في غينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات.