ردا على إشادة المدرب.. بيرسي تاو يتسبب في هدف خلال تعادل محبط لـ جنوب إفريقيا مع ليبيريا

بعد ساعات قليلة من إشادة هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا بـ بيرسي تاو، كان رد مهاجم الأهلي في الملعب أمام ليبيريا.

وقاد بيرسي تاو منتخب جنوب إفريقيا خلال التعادل المحبط مع ليبيريا بهدفين لكل فريق على ملعب أورلاندو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

بيرسي تاو بدأ المباراة كأساسي لأول مرة رفقة جنوب إفريقيا منذ 9 يونيو 2022.

وفي الدقيقة التاسعة، تحصل بيرسي تاو على ركلة جزاء بعد تدخل قوي من تومي سونجو حارس ليبيريا، ليحتسبها باملاك تيسيما حكم اللقاء كركلة جزاء.

لايلي فوستر مهاجم بيرنلي سدد ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الهدف الأول للأولاد في الدقيقة الـ11.

⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️ Lyle Foster got an opener for Bafana Bafana from the penalty spot! 🇿🇦 1⃣➖0⃣ 🇱🇷 🚨 LIVE 📺 SABC Sport & SABC 3 📻 SABC Radio Stations 💻 SABC+ 🌐 https://t.co/hibb8lgo8P#SABCSportFootball #AFCON2023Q pic.twitter.com/lndnZw4CTQ — SABC Sport (@SABC_Sport) March 24, 2023

وفي الدقيقة الـ22، عاد لايلي فوستر ليسجل الثاني من ركنية نفذها تيبوهو موكوينا، وقابلها فوستر برأسية في المرمى مسجلا الثاني، ولينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونيخ بهدفين مقابل لا شيء.

⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️ Lyle Foster once again! 🇿🇦 2⃣➖0⃣ 🇱🇷 🚨 LIVE 📺 SABC Sport & SABC 3 📻 SABC Radio Stations 💻 SABC+ 🌐 https://t.co/hibb8lgo8P#SABCSportFootball #AFCON2023Q pic.twitter.com/mz5eFuAsQH — SABC Sport (@SABC_Sport) March 24, 2023

بيرسي تاو سجل هدفا رائعا في الدقيقة الـ53 من ركلة حرة مباشرة، لكن حكم المباراة ألغاه بداع تسلل لايلي فوستر باعتباره متداخلا في الهدف.

بعدها بدقائق، انفرد بيرسي تاو بعد بينية طولية استلمها بروعة، لكنه أهدر الكرة بغرابة بجانب المرمى بقليل.

وفي الدقيقة الـ68 قلصت ليبيريا الفارق عن طريق البديل تونيا تيسديل، لتشتعل المباراة.

⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️ Liberia have pulled one back. 🇿🇦 2⃣➖1⃣ 🇱🇷 🚨 LIVE 📺 SABC Sport & SABC 3 📻 SABC Radio Stations 💻 SABC+ 🌐 https://t.co/hibb8lgo8P#SABCSportFootball #AFCON2023Q pic.twitter.com/wY5bFLY69p — SABC Sport (@SABC_Sport) March 24, 2023

بيرسي تاو غادر الملعب في الدقيقة الـ86 ليشارك نيهايلي ميامبيلا بدلا منه.

وفي الدقيقة الـ91، سجل الضيوف هدفا قاتلا عن طريق محمد سنجاري، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️ Liberia are back in the game. 🇿🇦 2⃣➖2⃣ 🇱🇷 🚨 LIVE 📺 SABC Sport & SABC 3 📻 SABC Radio Stations 💻 SABC+ 🌐 https://t.co/hibb8lgo8P#SABCSportFootball #AFCON2023Q pic.twitter.com/6tawDG7L3R — SABC Sport (@SABC_Sport) March 24, 2023

التعادل رفع رصيد جنوب إفريقيا وليبيريا إلى نقطة لكل فريق في المركزين الثاني والثالث بترتيب المجموعة الـ11، خلف المغرب المتصدر برصيد 6 نقاط.

وتلعب جنوب إفريقيا مع ليبيريا مجددا يوم الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة بـ ليبيريا.