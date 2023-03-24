ردا على إشادة المدرب.. بيرسي تاو يتسبب في هدف خلال تعادل محبط لـ جنوب إفريقيا مع ليبيريا

الجمعة، 24 مارس 2023 - 19:59

كتب : FilGoal

بيرسي تاو رفقة جنوب إفريقيا أمام ليبيريا

بعد ساعات قليلة من إشادة هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا بـ بيرسي تاو، كان رد مهاجم الأهلي في الملعب أمام ليبيريا.

وقاد بيرسي تاو منتخب جنوب إفريقيا خلال التعادل المحبط مع ليبيريا بهدفين لكل فريق على ملعب أورلاندو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

بيرسي تاو بدأ المباراة كأساسي لأول مرة رفقة جنوب إفريقيا منذ 9 يونيو 2022.

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وفي الدقيقة التاسعة، تحصل بيرسي تاو على ركلة جزاء بعد تدخل قوي من تومي سونجو حارس ليبيريا، ليحتسبها باملاك تيسيما حكم اللقاء كركلة جزاء.

لايلي فوستر مهاجم بيرنلي سدد ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الهدف الأول للأولاد في الدقيقة الـ11.

وفي الدقيقة الـ22، عاد لايلي فوستر ليسجل الثاني من ركنية نفذها تيبوهو موكوينا، وقابلها فوستر برأسية في المرمى مسجلا الثاني، ولينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونيخ بهدفين مقابل لا شيء.

بيرسي تاو سجل هدفا رائعا في الدقيقة الـ53 من ركلة حرة مباشرة، لكن حكم المباراة ألغاه بداع تسلل لايلي فوستر باعتباره متداخلا في الهدف.

بعدها بدقائق، انفرد بيرسي تاو بعد بينية طولية استلمها بروعة، لكنه أهدر الكرة بغرابة بجانب المرمى بقليل.

وفي الدقيقة الـ68 قلصت ليبيريا الفارق عن طريق البديل تونيا تيسديل، لتشتعل المباراة.

بيرسي تاو غادر الملعب في الدقيقة الـ86 ليشارك نيهايلي ميامبيلا بدلا منه.

وفي الدقيقة الـ91، سجل الضيوف هدفا قاتلا عن طريق محمد سنجاري، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

التعادل رفع رصيد جنوب إفريقيا وليبيريا إلى نقطة لكل فريق في المركزين الثاني والثالث بترتيب المجموعة الـ11، خلف المغرب المتصدر برصيد 6 نقاط.

وتلعب جنوب إفريقيا مع ليبيريا مجددا يوم الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة بـ ليبيريا.

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