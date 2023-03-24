تصفيات أمم إفريقيا – الكونغو تهزم موريتانيا وتشعل المجموعة التاسعة

الجمعة، 24 مارس 2023 - 17:53

كتب : FilGoal

ملعب مازيمبي قبل مباراة الكونغو وموريتانيا

حققت جمهورية الكونغو الفوز على موريتانيا وأشعلت حسابات المجموعة التاسعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وفازت الكونغو على موريتانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب مازيمبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

الفوز رفع رصيد الكونغو إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع بترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد موريتانيا عند أربع نقاط في المركز الثاني.

أخبار متعلقة:
مامادو نياس يقود قائمة موريتانيا لمواجهتي الكونغو الديموقراطية في تصفيات أمم إفريقيا بهدف في موريتانيا.. السنغال إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين بسبب التلاعب في الأعمار.. موريتانيا تنسحب من بطولة غرب إفريقيا كأس العرب للشباب - السعودية تفوز على موريتانيا وتعادل الإمارات والأردن

المباراة لم تشهد مشاركة مامادو نياس مهاجم المقاولون العرب، والذي ظل على دكة بدلاء موريتانيا طوال أحداث اللقاء.

وكانت بداية المباراة صعبة لـ موريتانيا، وذلك بعد طرد إدريستا تيام في الدقيقة الـ22.

جايل كاكوتا تقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ37، قبل أن يضيف سيدريك باكومبو هدفا ثانيا في الدقيقة الـ42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الكونغو بهدفين.

وفي شوط المباراة الثاني، قلصت موريتانيا الفارق في الدقيقة الـ55 بعد توغل رائع من علي عبيد على الجهة اليسرى، ثم تصويبة في المرمى مسجلا الأول.

وفي الوقت الذي حاولت فيه موريتانيا العودة، أجهزت الكونغو على اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة الـ67 بتصويبة يسارية رائعة من أرثر ماسوكو في المقص الأيمن، لينتهي اللقاء بفوز الكونغو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد الكونغو إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع بترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد موريتانيا عند أربع نقاط في المركز الثاني.

على الجهة الأخرى، تحتل الجابون صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بعد الفوز أمس الخميس على السودان بهدف، فيما يحتل السودان المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وتلعب موريتانيا مجددا مع الكونغو يوم الثلاثاء المقبل في نواكشوط، ضمن مباريات الجولة الرابعة، فيما تحل الجابون ضيفا على السودان في الخرطوم يوم الإثنين.

الكونغو موريتانيا تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023
نرشح لكم
تصفيات أمم إفريقيا - محترف المصرية للاتصالات يسجل ويصنع في عودة تاريخية لـ ليبيريا ضد جنوب إفريقيا هدف وصناعة ومشاركات دولية.. 7 أشياء تحدث لأول مرة من فوز مصر على مالاوي ماريو مارينيكا: لاعبو مالاوي تفاجأوا بنجوم مصر ركلة جزاء تونسية بين الزمالك والأهلي.. الجزيري يحصل عليها ومعلول يسجلها تصفيات أمم إفريقيا - انتصار فيتوريا الرسمي الأول.. منتخب مصر يتفوق على مالاوي بثنائية صلاح ومرموش مباشر مجموعة مصر - غينيا (2) - (0) إثيوبيا.. ثاني الأهداف تشكيل تونس – معلول والجزيري أساسيان أمام ليبيا منتخب مصر الأولمبي - صدمة ميكالي عقب المران الأول في زامبيا
أخر الأخبار
كرة سلة - الجزيرة يستهل ربع نهائي دوري السوبر بالفوز على سموحة 34 ثاتيه | كرة سلة
مؤتمر فيتوريا: أسلوبي هو لعب المباريات بهذا الشكل وستكون تلك شخصية منتخب مصر 7 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات يورو 2024 – مبابي يكسر رقم بنزيمة ويقود فرنسا لفوز كاسح على هولندا 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الزمالك يهزم الأهلي وينتزع صدارة المرحلة الثانية.. تعرف على موقف المرحلة النهائية 18 دقيقة | كرة يد
تصفيات يورو 2024 - إبراهيموفيتش الأكبر ولوكاكو يفك العقدة بـ "هاتريك".. بلجيكا تضرب السويد بثلاثية 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات أمم إفريقيا - محترف المصرية للاتصالات يسجل ويصنع في عودة تاريخية لـ ليبيريا ضد جنوب إفريقيا 26 دقيقة | الدرجة الثانية
منتخب السعودية يخسر من فنزويلا بثنائية في ظهوره الأول بعد كأس العالم 45 دقيقة | السعودية
هدف وصناعة ومشاركات دولية.. 7 أشياء تحدث لأول مرة من فوز مصر على مالاوي 48 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قائمة منتخب مصر - عودة كهربا ومصطفى فتحي.. وانضمام عبد القادر ومروان عطية 4 الأهلي: هذه غرامة الانسحاب من كأس الرابطة.. ودرسنا الأمر جيدا