تصفيات أمم إفريقيا – الكونغو تهزم موريتانيا وتشعل المجموعة التاسعة

حققت جمهورية الكونغو الفوز على موريتانيا وأشعلت حسابات المجموعة التاسعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وفازت الكونغو على موريتانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب مازيمبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

الفوز رفع رصيد الكونغو إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع بترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد موريتانيا عند أربع نقاط في المركز الثاني.

المباراة لم تشهد مشاركة مامادو نياس مهاجم المقاولون العرب، والذي ظل على دكة بدلاء موريتانيا طوال أحداث اللقاء.

وكانت بداية المباراة صعبة لـ موريتانيا، وذلك بعد طرد إدريستا تيام في الدقيقة الـ22.

جايل كاكوتا تقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ37، قبل أن يضيف سيدريك باكومبو هدفا ثانيا في الدقيقة الـ42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الكونغو بهدفين.

وفي شوط المباراة الثاني، قلصت موريتانيا الفارق في الدقيقة الـ55 بعد توغل رائع من علي عبيد على الجهة اليسرى، ثم تصويبة في المرمى مسجلا الأول.

وفي الوقت الذي حاولت فيه موريتانيا العودة، أجهزت الكونغو على اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة الـ67 بتصويبة يسارية رائعة من أرثر ماسوكو في المقص الأيمن، لينتهي اللقاء بفوز الكونغو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد الكونغو إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع بترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد موريتانيا عند أربع نقاط في المركز الثاني.

على الجهة الأخرى، تحتل الجابون صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بعد الفوز أمس الخميس على السودان بهدف، فيما يحتل السودان المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وتلعب موريتانيا مجددا مع الكونغو يوم الثلاثاء المقبل في نواكشوط، ضمن مباريات الجولة الرابعة، فيما تحل الجابون ضيفا على السودان في الخرطوم يوم الإثنين.