تصفيات أمم إفريقيا - في ظهور الثلاثي الجديد.. الجزائر تقلب الطاولة على النيجر بفوز قاتل

قلب رياض محرز قائد منتخب الجزائر الطاولة على النيجر وقاد الثعالب للفوز بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2023.

وعزز منتخب الجزائر تصدره لترتيب المجموعة السادسة من التصفيات بالوصول للنقطة التاسعة.

وبات الأفناك في حاجة لفوز على الأقل لحجز بطاقة التأهل للبطولة المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

فيما ظل منتخب النيجر ثانيا بشكل مؤقت برصيد نقطتين من تعادلين وخسارة.

ويأتي خلفهما تنزانيا وأوغندا في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منتخب قبل لقاءهما الجمعة.

المباراة شهدت مشاركة 3 أسماء للمرة الأولى بقميص الجزائر، حيث بدأ ريان أيت نوري أساسيا فيما شارك فراس شايبي وبدر الدين بوعناني كبدلاء.

تقدم منتخب النيجر في الدقيقة 38 بعدما تلقي دانييل سوسا تمريرة من بوبكر مأموني وسدد كرة ساقطة (لوب) في شباك أنطوني ماندريا حارس الجزائر.

بداية الشوط الثاني شهدت 3 تغييرات مباشرة بمشاركة رامي بن سبعيني وبغداد بونحاح ومحمد الأمين بن عمورة.

ضغط الجزائر المكثف أسفر عن هدف التعادل في الدقيقة 54 بهدف عكسي سجله عبد الرحيم الحساني بالخطأ في مرماه بعد عرضية يوسف بلايلي.

ومنعت العارضة رأسية رياض محرز في الدقيقة 78، ومن ثم شتت المدافع الكرة من أمام المرمى.

بعد الهدف أشرك جمال بلماضي كل من فراس شايبي وبدر الدين بوعناني وكلاهما يشارك لأول مرة بقميص الجزائر.

وفي الدقيقة 89 سجل رياض محرز الهدف الثاني وهدف الفوز بعدما أودع تمريرة بن عمورة في الشباك.

وأصبح محرز ثالث الهدافين التاريخيين لمنتخب الجزائر برصيد 29 هدفا بعد إسلام سليماني (42) وعبد الحفيظ تسفاوت (36).

الشوط الثاني عرف 14 تسديدة خضراء منها 4 على المرمى لتنتهي المباراة بفوز يحمل رقم 35 لجمال بلماضي مع الخضر.