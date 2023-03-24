مؤتمر لاعب مالاوي: سنواجه مصر من أجل المنافسة.. لو لسنا جاهزين لم نكن لنأتي للقاهرة

الجمعة، 24 مارس 2023 - 00:31

كتب : أحمد الخولي

مالاوي

قال جون باندا لاعب منتخب مالاوي إن فريقه جاهز لمواجهة مصر مساء اليوم الجمعة وأنه جاء من أجل المنافسة وليس التمثيل المشرف.

ويحل منتخب مالاوي ضيفا على مصر في ملعب الدفاع الجوي في ثالث جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وتحدث جون باندا في مؤتمر صحفي قائلا: "نعلم أن الكثير من الجماهير ستحضر المباراة ولكن ذلك لن يؤثر علينا، فنحن لاعبين محترفين ومررنا بتلك المواقف".

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وأكمل "الجمهور المصري سيساعد فريقه في اللقاء الأول وجمهورنا سيساعدنا في اللقاء الثاني".

وأردف جون باندا "جاهزون للمباراة والمدرب قام بعمل أكثر من رائع معنا وعلينا تنفيذ ما يريده".

وأكد "يجب أن نلعب بأفضل شكل ضد مصر ولو لم نكن جاهزين لم نكن لنسافر من مالاوي، نحن هنا للمنافسة وليس مجرد خوض مباراة".

وأتم لاعب مالاوي تصريحاته "المباراة ستكون 11 لاعبا ضد 11 ولا يشكل أي فارق معنا أين سنلعب المباراة أو هوية الخصم".

ويتصدر منتخب إثيوبيا المجموعة الرابعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن مالاوي وغينيا ومصر على التوالي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 24 مارس الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الدفاع الجوي.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، بجانب تايم سبورتس الأرضية والتي يعلق فيها على اللقاء محمد البوشي.

ويلعب منتخب مصر أمام مالاوي مجددا في الجولة الرابعة يوم 28 مارس الجاري.

مصر منتخب مصر مالاوي جون باندا
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