الاتحاد الإنجليزي يعلن إقامة حفل إفطار في ملعب ويمبلي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس إقامة حفل إفطار للمسلمين في ملعب ويمبلي في الـ15 من شهر أبريل المقبل.

وتحت عنوان "الإيمان وكرة القدم" سوف يستضيف ملعب ويمبلي حفل إطار وكذلك حفل فيساكي الهندوسي.

وستكون هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يقام فيها حفل الإفطار في ملعب ويمبلي.

وأشار الاتحاد الإنجليزي إلى أن هدفه هو تفاعل الجميع مع المسلمين في شتى أنحاء إنجلترا بما في ذلك اللاعبين المحترفين والمدربين.

وسيتضمن الحفل إقامة الصلاة بوجود إمام منتدب من قبل مسؤولي الملعب.

وكان تشيلسي أعلن إقامة حفل إفطار في ملعبه ستامفورد بريدج.

وكانت لجنة الحكام في إنجلترا طلب من الحكام تعطيل مباريات الدوري للسماح للاعبين المسلمين الصائمين بالإفطار.

إذ الأيام الأولى من شهر رمضان ستأتي خلال فترة التوقف الدولي، لكن منافسات الدوريات الإنجليزية ستعود يوم 1 أبريل المقبل، الموافق العاشر من رمضان.

قبل انطلاق المباريات سيحاول الحكم معرفة ما إذا كان هناك لاعب مسلم أو أكثر بحاجة لكسر صيامه أثناء المباراة.

بذلك سيتمكن اللاعبين المسلمين من الإفطار خلال المباريات المسائية عن طريق تناول السوائل أو المكملات الغذائية لعدة دقائق.

الدوري الإنجليزي الممتاز ودريات الأقسام الأخرى تضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المسلمين، أبرزهم محمد صلاح نجم ليفربول ورياض محرز جناح مانشستر سيتي وحكيم زياش ونجولو كانتي لاعبا تشيلسي.

الأمر لن يكون جديدا هذا الموسم، فقد حدث الأمر نفسه في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي والدوري الألماني.

قبل بداية رمضان الماضي، شارك عدد من الحكام بإنجلترا في ورشة عمل تهدف إلى زيادة فهمهم لاحتياجات العقيدة الإسلامية في الاحتفال بشهر الصيام.