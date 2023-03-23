في سيناريو جنوني.. فوزان قاتلان لـ غانا وجنوب السودان في تصفيات إفريقيا

فاز منتخب غانا على ضيفه الأنجولي بهدف وحيد في ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

واحتاجت غانا 90 دقيقة، بالإضافة إلى 5 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتسجل هدفها الوحيد وتخطف الفوز.

وبصم أنطوان سيمينيو مهاجم بورنموث على الهدف الوحيد بعد ارتباك كبير داخل منطقة جزاء الضيوف.

اللاعب المولود في إنجلترا والذي بدأ تمثيل غانا العام الماضي، سجل هدفه الدولي الثاني مع النجوم السوداء في 7 مشاركات دولية.

وتواجد مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري على مقاعد بدلاء أنجولا دون أن يشارك.

ورفعت غانا رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، ومن خلفها إفريقيا الوسطى برصيد 4 نقاط.

فيما تجمّد رصيد أنجولا عند 4 نقاط في المركز الثالث، بينما تحتل مدغشقر المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وتحل غانا ضيفة على أنجولا في لواندا بالجولة الرابعة يوم الإثنين المقبل.

وفي المجموعة السابعة، حققت جنوب السودان المفاجأة وفازت على مضيفتها الكونغو برازافيل بهدفين مقابل هدف واحد في سيناريو جنوني.

تقدّم منتخب جنوب السودان بالهدف الأول في الدقيقة 66 عن طريق تشول دانييل.

لكن الكونغو أدركت التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 90 بواسطة تييفي بيفوما.

ورفع بيفوما لاعب وست بروميتش وألميريا وغرناطة السابق رصيده إلى 16 هدفًا دوليًا مع منتخب الكونغو.

ويعد ذلك الهدف هو الأول لـ بيفوما مع الكونغو برازافيل منذ أن هز شباك الكونغو الديمقراطية في نوفمبر 2018.

لكن فرحة أصحاب الأرض لم تكتمل، فسجل تيتو أوكيلو هدفًا صادمًا وقاتلًا لـ جنوب السودان في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

المهاجم الذي يحمل اسم الرئيس الأسبق لدولة أوغندا، سجل هدفه الدولي الرابع.

وبذلك رفعت جنوب السودان رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث، وتراجع منتخب الكونغو برازافيل إلى المركز الرابع بنفس الرصيد.

وتتصدر مالي المجموعة برصيد 6 نقاط، ومن خلفها جامبيا بـ 3 نقاط.

وتستقبل مالي نظيرتها جامبيا غدًا الجمعة لتحديد شكل المجموعة بعد الجولة الثالثة.

وقفزت زامبيا إلى صدارة المجموعة الثامنة، بفوزها على ليسوتو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مدينة ندولا.

تقدّمت ليسوتو أولًا بواسطة تشواريلو بيرينج في الدقيقة 33.

لكن زامبيا ردت بقوة وأدركت التعادل في الدقيقة 37 عن طريق فاشون سكالا جناح جلاسكو رينجرز الذي سجل هدفه الدولي السادس.

بعدها ظهر لاميك باندا جناح ليتشي، وسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 53 و57 ليحصد الانتصار لـ زامبيا.

وعرفت المباراة مشاركة باتسون داكا مهاجم ليستر سيتي طوال التسعين دقيقة دون أن يعرف طريق الشباك.

ورفعت زامبيا رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد ليسوتو عند نقطة وحيدة في ذيل المجموعة.

وتلعب غدًا الجمعة كوت ديفوار (4 نقاط) أمام جزر القمر (3 نقاط) بحثًا عن استعادة الصدارة.