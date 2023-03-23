إفريقيا الوسطى تكتسح مدغشقر في ملعبها وتشعل مجموعة غانا في التصفيات

أشعلت إفريقيا الوسطى المجموعة الخامسة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بفوزها على مضيفتها مدغشقر بثلاثية دون رد.

مباراة الجولة الثالثة التي أقيمت في استاد ماهامسينا بالعاصمة أنتاناناريفو، قلبت موازين المجموعة.

تقدّمت إفريقيا الوسطى بالهدف الأول عن طريق إيزاك نجوما في الدقيقة 36.

وضاعف لويس مافوتا النتيجة للضيوف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وابتعد مافوتا بالنتيجة بهدفٍ ثالث لـ إفريقيا الوسطى في الدقيقة 79.

مهاجم كوفيي فريق القسم الثاني الفرنسي رفع رصيده إلى 8 أهداف دولية.

وسجل مافوتا مع منتخب إفريقيا الوسطى لأول مرة منذ ثنائيته في شباك بوروندي في مارس 2021.

ورفعت إفريقيا الوسطى -بقيادة جيوفري كوندوجبيا لاعب وسط أتليتكو مدريد- رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق الأهداف عن غانا المتصدرة، وأنجولا صاحبة المركز الثالث.

وتلعب غانا أمام أنجولا في وقتٍ لاحق من اليوم الخميس لتحديد ملامح المجموعة بعد الجولة الثالثة.

وتستقبل إفريقيا الوسطى نظيرتها مدغشقر يوم الإثنين المقبل في مدينة دوالا الكاميرونية.