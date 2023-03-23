ريان رينولدز يعيد بن فوستر من الاعتزال ويضمه لأحد أقدم أندية التاريخ

الخميس، 23 مارس 2023 - 15:36

كتب : FilGoal

بن فوستر - ريكسهام

أعلن نادي ريكسهام الويلزي عن التعاقد مع بن فوستر حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق.

بن فوستر

النادي : معتزل

ريكسهام

واعتزل فوستر كرة القدم بنهاية الموسم الماضي، لكنه عاد اليوم الأربعاء ووقّع مع ريكسهام.

وينافس ريكسهام في دوري القسم الخامس الإنجليزي، وهو مملوك للممثل الأمريكي الشهير ريان رينولدز المعروف ببطولته لـ "ديدبول" بين أفلام أخرى عديدة.

ويعتبر ريكسهام أقدم نادٍ ويلزي على الإطلاق، وثالث أقدم نادي كرة قدم في العالم، إذ تأسس عام 1864.

وسبق لـ فوستر اللعب في صفوف ريكسهام لفترة قصيرة عام 2005 معارًا من ستوك سيتي، وقاده للتتويج بكأس رابطة أندية القسمين الثالث والرابع.

وارتبط اسم فوستر بالانضمام إلى توتنام هوتسبير قبل عدة أسابيع بعد تعرض هوجو لوريس لإصابة طويلة.

لكن رابطة الدوري الإنجليزي لم تمنح توتنام الاستثناء اللازم لقيد فوستر خارج فترة الانتقالات، مما أوقف الصفقة.

وقال فوستر عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أشعر أنني على القمر، تواجدت في النادي لمدة ساعة هذا الصباح وهو مكان جميل جدًا، الكل يعملون بتواضع والمدرب من طراز رفيع".

وتابع: "النادي تغيّر كثيرًا عما كان عندما كنت هنا، لكن من الرائع أن أعود وكلاعب أيضًا. سيكون من المثير رؤية كيف سيكون جسدي في التدريب اليوم، أتطلع قدمًا للبدء".

وأشار: "عندما لعبت هنا سابقًا، كانت تلك نقطة الانطلاق في مسيرتي لأننا لعبنا نهائي كأس الرابطة في ملعب المئوية، وفي الموسم التالي وقّعت لـ مانشستر يونايتد".

وأتم: "لو أخبروني أنه بعد 18 عامًا سأكون قد حظيت بهذه المسيرة، لما صدقت ذلك، ولذلك أنا مدين لـ ريكسهام".

ويمتلك فوستر 8 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا، وتواجد في قائمة كأس العالم 2014 وشارك في مباراة كوستاريكا وحافظ على نظافة شباكه.

وسبق لـ فوستر اللعب في صفوف أندية ستوك سيتي، وبريستول سيتي، ومانشستر يونايتد، وواتفورد، وبيرمنجهام سيتي، ووست بروميتش ألبيون، قبل أن يعود لـ واتفورد ويختتم فيه مسيرته الطويلة.

لكن وبشكلٍ مفاجئ، عاد فوستر من الاعتزال ليوقّع مع ريكسهام حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتصدر ريكسهام دوري القسم الخامس الإنجليزي ويسير في طريق مفتوح نحو الصعود إلى القسم الرابع.

إنجلترا ريكسهام بن فوستر
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