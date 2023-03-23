صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر مارس

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر مارس.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي يوم الخميس قائمة المرشحين للجائزة.

صلاح ينافس كل من بوكايو ساكا جناح أرسنال وزميله لياندرو تروسارد، وأليكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، أليكسيس ماك أليستير لاعب وسط برايتون، وتايرون مينجس مدافع أستون فيلا.

خلال شهر مارس نجح صلاح في هز شباك ولفرهامبتون، قبل أن يتعملق أمام مانشستر يونايتد في الفوز بسباعية نظيفة، إذ سجل هدفين وصنع مثلهما.

هذه الثنائية جعلته يتصدر قائمة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي طوال التاريخ.

لم يفز قائد منتخب مصر بالجائزة هذا الموسم.

المرة الأخيرة التي فاز فيها صلاح بالجائزة كانت في أكتوبر 2021.

يذكر أن لاعب بازل السابق هو أول لاعب يحقق الجائزة 3 مرات في موسم واحد (2017-2018)، قبل أن يكرر ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجاز هذا الموسم.