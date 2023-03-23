تقرير: الرخصة الآسيوية تكلف اتحاد جدة 100 مليون ريال سعودي

كلفت أوراق الحصول على الرخصة الآسيوية نادي اتحاد جدة 100 مليون ريال سعودي بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.

ولن يستطيع اتحاد جدة المشاركة في دوري أبطال آسيا دون الحصول على الرخصة الآسيوية.

ويضم الاتحاد بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

وأوضحت الرياضية أن إدارة الاتحاد انتهت من مرتاجعة كافة أوراق المستحقات المالية اليت تفوق 100 مليون ريال سعودي من أجل تحقيق شرط المعيار المالي لاستخراج الرخصة الآسيوية.

وأشارت التقارير إلى ان إدارة اتحاد جدة تعمل على تسوية بعض المبالغ وتسديد اللدفعات المستحقة بعد تحقيق 4 شروط من أصل 5 للحصول على الرخصة.

وحققت إدارة الاتحاد البنود الإدارية والقانونية والرياضية والبنية التحتية وتبقى المالي فقط.

الاتحاد حُرم من المشاركة في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا لعدم حصوله على الرخصة الآسيوية.

ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب الموسم الحالي من دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر صاحب المركز الثاني.