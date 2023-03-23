تقرير: الرخصة الآسيوية تكلف اتحاد جدة 100 مليون ريال سعودي

الخميس، 23 مارس 2023 - 13:30

كتب : FilGoal

طارق حامد يحتفل مع حجازي بهدف اتحاد جدة

كلفت أوراق الحصول على الرخصة الآسيوية نادي اتحاد جدة 100 مليون ريال سعودي بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.

ولن يستطيع اتحاد جدة المشاركة في دوري أبطال آسيا دون الحصول على الرخصة الآسيوية.

ويضم الاتحاد بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

أخبار متعلقة:
تحديد موعد سحب قرعة كأس آسيا 2023 تقرير: جناح ليفركوزن على رادار سيتي قائمة منتخب مصر الأولمبي - ميكالي يصطحب 25 لاعبا إلى زامبيا بابافاسيليو: لا يمكن التقليل من حجم الزمالك.. ونريد المنافسة على كأس الرابطة

وأوضحت الرياضية أن إدارة الاتحاد انتهت من مرتاجعة كافة أوراق المستحقات المالية اليت تفوق 100 مليون ريال سعودي من أجل تحقيق شرط المعيار المالي لاستخراج الرخصة الآسيوية.

وأشارت التقارير إلى ان إدارة اتحاد جدة تعمل على تسوية بعض المبالغ وتسديد اللدفعات المستحقة بعد تحقيق 4 شروط من أصل 5 للحصول على الرخصة.

وحققت إدارة الاتحاد البنود الإدارية والقانونية والرياضية والبنية التحتية وتبقى المالي فقط.

الاتحاد حُرم من المشاركة في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا لعدم حصوله على الرخصة الآسيوية.

ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب الموسم الحالي من دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النصر صاحب المركز الثاني.

طارق حامد أحمد حجازي اتحاد جدة
نرشح لكم
تقرير تركي: أنباء سيئة لـ تريزيجيه.. غيابه قد يصل إلى 6 أسابيع حوار - دوكوري: صلاح واجهة مميزة للإسلام.. أصوم كل أيام رمضان وإدريسا جانا إمامنا سكاي ألمانيا: فرانكفورت متفائل بضم مرموش رغم عدم التوصل لاتفاق إمام عاشور: التسجيل من أول مباراة مع ميتيلاند كرم من الله.. وأتمنى التوفيق لـ الزمالك بتعادل قاتل.. إمام عاشور يخسر فرصة المنافسة على لقب الدوري الدنماركي مع ميتيلاند انتهت الدوري الدنماركي - سيلكبورج (3) (3) ميتيلاند.. مباراة مجنونة إمام عاشور على دكة بدلاء ميتيلاند لمواجهة سيلكيبورج سجل وراوغ.. ماذا قدم مرموش مع فولفسبورج أمام شتوتجارت
أخر الأخبار
عادل مصطفى يعلن رحيله عن قطاع الناشئين في فيوتشر 4 دقيقة | الكرة المصرية
تايلاند تستضيف السوبر الفرنسي 2023 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
يويفا يفتح تحقيقا مع برشلونة بسبب قضية نيجريرا 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
انطلاقة نارية ونهاية في الظل.. بويان كركيتش يعلن اعتزاله 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
غياب كلوب.. أرتيتا ينافس جوارديولا ودي زيربي على جائزة مدرب الشهر 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر مارس ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الرخصة الآسيوية تكلف اتحاد جدة 100 مليون ريال سعودي ساعة | المحترفون
تحديد موعد سحب قرعة كأس آسيا 2023 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال