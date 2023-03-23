مواعيد مباريات الخميس 23 مارس 2023.. تصفيات إفريقيا وأوروبا ومباراة بطل العالم

الخميس، 23 مارس 2023 - 10:29

كتب : FilGoal

تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم مع ميسي

تنطلق منافسات التصفيات المؤهلة لبطولتي أمم إفريقيا وأمم أوروبا ويشهد اليوم الخميس 23 مارس عددا من المواجهات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

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مباريات ودية

يلعب منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم مباراته الأولى بعد التتويج بالمونديال وستكون ودية أمام بنما.

ويقام اللقاء في الواحدة والنصف من فجر يوم الجمعة.

تصفيات أمم إفريقيا

تنطلق المباريات عندما يستضيف منتخب مدغشقر فريق إفريقيا الوسطى في تمام الثالثة عصرا.

بينما يحل جنوب السودان ضيفا على الكونغو في السادسة مساء، وتستضيف غانا منتخب أنجولا في نفس التوقيت كما تستضيف زامبيا ليسوتو.

بينما يحل منتخب السودان ضيفا على الجابون في تمام التاسعة مساء.

ويستضيف منتخب الجزائر فريق النيجر في الحادية عشر مساء.

تصفيات أمم أوروبا

يحل منتخب سلوفينيا ضيفا على كازاخستان في تمام الخامسة مساء.

بينما تقام سبع مباريات في العاشرة إلا ربع مساء أبرزها القمة المنتظرة بين إيطاليا وإنجلترا.

ويستضيف منتخب الدنمارك فريق فنلندا، كما تستضيف البرتغال فريق ليختنشتاين في نفس التوقيت.

الأرجنتين تصفيات أمم إفريقيا تصفيات أمم أوروبا
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