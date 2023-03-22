لا أحد يستطيع إيقافهم.. السنغال الأولمبي يضرب مالي بثلاثية في تصفيات إفريقيا

فاز منتخب السنغال على نظيرته مالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب الدور الثالث لتصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وتجاوزت السنغال ضيفتها مالي في ملعب ديامنياديو الأولمبي في العاصمة داكار.

وتقدّمت السنغال بهدف الشاب الأمين كامارا لاعب ميتز في الدقيقة 14.

وضاعف إبراهيما درامي لاعب أوستريا فيينا النتايجة في الدقيقة 27 بهدفٍ ثانٍ.

وقلصت مالي الفارق في الدقيقة 60 بهدف تيموكي ديارا لاعب ريمس في الدقيقة 60.

لكن عبد الله سيما لاعب آنجيه المعار من برايتون أعاد الفارق إلى هدفين وسجل بنجاح من ركلة جزاء للسنغال في الدقيقة 65.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في استاد 26 مارس في العاصمة المالية باماكو.

وفي مباراة أخرى، تعادلت السودان دون أهداف أمام مضيفتها النيجر.

كما تعادلت نيجيريا أمام ضيفتها غينيا دون أهداف أيضًا في أبوجا.

وتقام مباراة الإياب في العاصمة المغربية الرباط لعدم جاهزية الملاعب الغينية لاستضافة المباريات القارية.

وتُستكمَل الخميس مباريات ذهاب الدور الأخير من التصفيات، بمباراة جنوب إفريقيا والكونغو برازافيل، والجزائر ضد غانا، والجابون أمام الكاميرون.

وفازت مصر على زامبيا بهدفين دون رد في استاد الدفاع الجوي.

وتتأهل 7 منتخبات من تلك المرحلة إلى النهائيات التي تقام في المغرب بشهر يونيو المقبل.